Colpo di scena Kolo Muani: va in un’altra big, beffa Juve

Kolo Muani è stato ad un passo dal ritorno alla Juventus, ma ora firmerà con un’altra big. Ecco la soluzione immediata per l’attaccante francese

Una nuova svolta per sognare in grande. Kolo Muani non vestirà più la maglia bianconera: ecco la beffa alla Juventus nelle prossime ore di mercato. Una grande occasione di mercato per mettere a segno subito l’affare a sorpresa per una big.

Una grande occasione di mercato per rinforzare il reparto offensivo con Kolo Muani. L’attaccante francese, di proprietà del PSG, è stato sempre una prima scelta per il club bianconero, ma ora il dg Comolli ha chiuso per Lois Openda del Lipsia. Il giocatore belga è già in viaggio verso Torino per poi essere annunciato prima del gong. Saranno ore calde per essere protagonista subito altrove firmando subito con una big, scopriamo i dettagli dell’ultim’ora per la svolta nella sua carriera.

Calciomercato, nuova occasione per Kolo Muani: l’operazione immediata

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, su X il Tottenham è pronto a chiudere subito per il nuovo colpo Kolo Muani. L’attaccante francese è una grande opportunità nelle ultime ore di calciomercato: affare in chiusura invece per Openda in casa bianconera. Il top club inglese è intenzionato così a fiutare l’affare a sorpresa: la nuova mossa last minute in vista della prossima stagione.

Saranno ore intense per arrivare così alla fumata bianca tanto attesa. Saranno ore calde per conoscere così la prossima squadra di Kolo Muani: l’attaccante francese non vede l’ora di tornare protagonista segnando gol importanti in Premier League. Negli ultimi sei mesi in bianconero ha dimostrato tutto il suo valore da attaccante: ora potrebbe subito sposare il progetto del Tottenham.

Novità interessanti in vista della prossima stagione per conoscere da vicino il futuro di Kolo Muani. L’attaccante francese è pronto a firmare il suo nuovo contratto con il top club inglese: ecco la giusta soluzione in ottica futura. Saranno ore intense per riuscire subito a chiudere per il nuovo affare di caratura internazionale: ormai ci siamo per l’ok definitivo.

La Juventus ha provato a riportarlo a Torino, ma le cifre eccessive richieste dal PSG hanno fatto cambiare idea al dg Comolli. Tutto può cambiare per la svolta nella sua carriera: Kolo Muani è pronto ad accettare il progetto del Tottenham che vorrebbe rinforzare il proprio reparto offensivo.