Lookman al posto di Vlahovic: “È quello che manca”

Mercato delle punte: al centro le voci relative al nigeriano e al serbo

Sono stati due dei nomi più chiacchierati sul mercato. Entrambi però sembrano destinati a non cambiare maglia. Uno dei due si è rivelato decisivo in questo inizio di stagione, l’altro invece non ha ancora esordito e non è detto che possa mai debuttare in questa stagione, almeno in Serie A.

Perché Dusan Vlahovic al momento si è rivelato decisivo per la Juventus, mentre Ademola Lookman, dopo un lungo tormentone, non è stato ceduto dall’Atalanta. E di entrambi ha parlato Giocondo Martorelli, agente Fifa, intervenuto a CMIT LIVE dallo Sheraton di Milano. Intervenuto in diretta, Martorelli si è soffermato sul mercato delle big e, appunto, anche su alcuni giocatori in particolare come Vlahovic e Lookman.

NAPOLI – “La regina del mercato? Il Napoli in assoluto. Si è mosso in anticipo, con una squadra già molto forte, secondo me centrando un obiettivo importante come De Bruyne. Ha avuto anche la bravura di farsi trovare pronto dopo il lungo infortunio di Lukaku. La Juve è stata prigioniera di Vlahovic fino alle ultime ore, secondo me non gli ha consentito di fare quello che volevano fare”.

VLAHOVIC – “All’Inter a parametro zero? L’Inter ha quattro attaccanti importanti. Se c’è una squadra dove oggi non vedo Vlahovic è l’Inter. Hanno bisogno di altri giocatori, uno da prendere era Lookman. Quello che manca all’Inter sono giocatori da uno contro uno”.

🎙 Giocondo Martorelli a CMIT LIVE dallo Sheraton San Siro: “#Vlahovic? L’#Inter ha bisogno di altri giocatori, uno da prendere era #Lookman. Quello che manca all’Inter sono giocatori da uno contro uno” #CMITlive #DeadlineDay — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 1, 2025



MILAN – “Fino all’arrivo di Rabiot ti avrei detto ‘Allegri è incazz… nero’. Già con l’arrivo di Rabiot, è un giocatore che lui gradisce molto e sarà importante per questo Milan. Sicuramente Nkunku non è stata una sua preferenza. Al Milan manca anche un difensore centrale che possa dargli quella garanzia in più per poter competere per lo Scudetto”.

LA SORPRESA DEL CAMPIONATO – “Forse non è più una sorpresa, ma il Como, che può continuare a dare quelle certezze che aveva già dato lo scorso anno. Delle neopromosse chi si è mossa meglio sul mercato è la Cremonese, secondo me è salita molto di qualità”.