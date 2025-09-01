Scambio Gimenez-Dovbyk, l’annuncio dell’agente chiude i giochi

Asse caldo tra Milan e Roma: al centro il possibile cambio di maglie dei due centravanti

Ultime ore di mercato bollenti e un continuo tira e molla sull’asse Roma-Milano. Milan e Roma hanno lavorato fino all’ultimo per un possibile scambio di attaccanti, con Santi Gimenez in giallorosso e Artem Dovbyk in rossonero.

A chiudere ogni speranza però ci ha pensato Rafaela Pimenta, agente del giocatore messicano, che già qualche giorno fa aveva chiuso ogni porta ad un trasferimento del giocatore in giallorosso. E anche ora Pimenta, attraverso una sua storia su Instagram, ha comunicato la permanenza del calciatore. Poche parole e un messaggio chiaro: “Sarà perché tifiamo. Santiago Gimenez x Milan” Con un doppio tag rivolto al centravanti ex Feyenoord e al club rossonero.

Parole che mettono forse fine alla telenovela Gimenez, con il calciatore arrivato a Milano lo scorso gennaio e desideroso di giocarsi le sue chance in rossonero dopo i primi sei mesi certamente duri anche per una situazione ambientale decisamente complicata. Alla fine il messicano si giocherà le sue chance al Milan e proverà a convincere Allegri. Lo stesso attaccate ha lanciato un messaggio significativo sui social. Attraverso il suo account X, il giocatore ha pubblicato due cuori, uno rosso e uno nero, l’uno affianco all’altro. Anche qui un chiaro segnale su quello che sarà il futuro del giocatore e quella che, forse, è sempre stata la volontà del messicano.