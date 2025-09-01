Atalanta
Juve-Kolo Muani, fumata nera: sprint per il sostituto

Il Psg chiude definitivamente al trasferimento del francese, per Comolli parte la corsa a prendere un altro bomber al suo posto

Ultime ore di calciomercato con la Juventus come protagonista. I bianconeri hanno chiuso per Zhegrova e contemporaneamente per la cessione di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid. Ma sarà un ultimo giorno ancora denso di trattative e tentativi. Strada in salita per Juanlu Sanchez, come raccontato da Calciomercato.it, mentre è già chiaro, invece, che Kolo Muani non tornerà a Torino.

Juve-Kolo Muani, fumata nera: sprint per il sostituto – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Ci ha provato fino all’ultimo, il club bianconero, ma inutilmente. Dalla Francia filtra la fumata nera definitiva, come chiarito da ‘RMC Sport’. Il Psg ha interrotto le trattative, l’attaccante resta sotto la Torre Eiffel. Avevamo raccontato nelle scorse settimane della distanza esistente tra i due club per Kolo Muani, distanza che non è stato possibile colmare. I parigini, poi, sarebbero rimasti scottati dai diversi cambiamenti suggeriti via via dalla Juventus per la struttura dell’accordo.

Niente da fare, dunque, bisognerà cercare altrove un altro attaccante, pur con un Vlahovic che sta tornando ad ottimi livelli. Le prossime ore saranno cruciali, Comolli sa già dove dirigersi. Ora le attenzioni si spostano su Openda del Lipsia, ma anche nel caso del belga la richiesta del suo club di appartenenza è piuttosto elevata. Da capire se il dirigente bianconero riuscirà a trovare in poche ore la quadra giusta tra formula e prezzo per convincere i tedeschi.

