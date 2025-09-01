Juventus, blitz in Germania: Tudor ha il nuovo attaccante

Saranno ore calde in casa Juventus per il nuovo attaccante. Spunta l’intreccio a sorpresa in Germania: l’affare decisivo per Tudor

Anche il primo settembre è arrivato per gli ultimi affari definitivi di calciomercato. Poi si penserà soltanto al campo per cercare di centrare subito gli obiettivi in vista della stagione appena iniziata. Ormai ci siamo per il nuovo blitz in Germania per assicurarsi il nuovo attaccante.

La Juventus è partita subito alla grande nella nuova stagione collezionado due vittorie. Vlahovic è tornato protagonista in Serie A, ma spunta il nuovo blitz dalla Germania. Se dovesse saltare Kolo Muani, ecco pronta l’alternativa numero uno sul gong. Una nuova soluzione immediata per puntellare la rosa a disposizione di Tudor: una voglia immensa per arrivare così alla fumata bianca nelle ultime ore frenetiche di calciomercato. La decisione definitiva potrebbe arrivare soltanto sul gong per conoscere così i dettagli anche sull’operazione che riguarda l’attaccante francese di proprietà del PSG.

Calciomercato Juve, l’intreccio in Bundesliga: Kolo Muani più lontano

Scopriamo subito i nuovi dettagli in vista della prossima stagione per chiudere l’immediata operazione dalla Germania. Spunta un’idea decisiva per ambire a grandi palcoscenici: ecco la nuova grande occasione nell’ultimo giorno di calciomercato.

Novità importanti per quanto riguarda il futuro del reparto offensivo bianconero. Come evidenziato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Lois Openda è pronto a diventare ufficialmente il nuovo attaccante della Juventus. Tutto si sbloccherà nelle ultime ore in caso di mancato arrivo di Kolo Muani: l’attaccante francese è sempre più lontano dal suo ritorno a Torino.

Un nuovo regalo immediato per rinforzare subito il reparto offensivo di Tudor: ecco la nuova occasione per competere anche in Champions League puntando su un attacco di prima fascia. Openda milita attualmente con il Lipsia, ma ora potrebbe arrivare l’addio a titolo definitivo.

Saranno ore decisive per puntellare così la rosa bianconera sul gong: una soluzione alternativa a Kolo Muani che avrebbe voluto soltanto la Juventus. Il dg Comolli è pronto a virare sul nuovo attaccante belga da affidare subito a Tudor per competere in Serie A e non solo. Openda potrebbe subito sbarcare in Italia prendendo il primo volo in direzione di Torino: la mossa strategica per accontentare subito l’allenatore bianconero che continua a puntare in alto.