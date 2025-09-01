UFFICIALE, esonero lampo: scossone dopo due giornate di campionato

Si separano dopo sole due partite di campionato le strade del club e dell’allenatore che incassa così un altro esonero importante

È durata pochissimo l’avventura in Germania di Erik ten Hag che era stato selezionato dal Bayer Leverkusen per sostituire Xabi Alonso finito al Real Madrid.

Al contempo le ‘Aspirine’ hanno anche dato una forte sterzata al progetto tecnico con le cessioni di tantissimi pilastri della rosa: da Wirtz a Frimpong passando anche Xhaka, Adli e Tah. Tantissimi anche i nuovi innesti di livello che però ad oggi non sono stati ancora in grado di dare quella sterzata utile a voltare pagina rispetto al recente passato.

A pagarne immediatamente le conseguenze è proprio Erik ten Hag che stamattina ha incassato l’esonero ufficiale da parte dei rossoneri: “Il Bayer 04 ha esonerato l’allenatore Erik ten Hag con effetto immediato. Lo staff tecnico in seconda assumerà temporaneamente il compito di allenare”.

Calciomercato Bayer Leverkusen, per ten Hag è già finita: arriva l’esonero

Un successo in coppa di Germania al quale hanno fatto seguito un ko e un pari in Bundesliga. Questo il magro bottino di ten Hag a Leverkusen che vede quindi stoppata sul nascere la propria avventura tedesca.

Il direttore sportivo Simon Rolfes ha evidenziato ai canali del club: “Questa decisione non è stata facile per noi. Nessuno voleva questo passo. Tuttavia, le ultime settimane hanno dimostrato che costruire una squadra nuova e vincente con questa formazione non può essere fatto in modo efficace. Crediamo fermamente nella qualità della nostra squadra e ora faremo tutto il possibile per compiere i prossimi passi nel nostro sviluppo con la nuova costellazione”.

Sull’argomento si è espresso anche il CEO Fernando Carro: “Una separazione in questa fase iniziale della stagione è dolorosa, ma crediamo che fosse necessaria. Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi per la stagione: questo richiede le migliori condizioni possibili, a tutti i livelli e nell’intero settore. Ora si tratta di implementare e sfruttare nuovamente pienamente queste condizioni”.