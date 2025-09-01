“Lo sa anche lui”: Chivu già in discussione, ecco la verità

Inter sconfitta in casa contro l’Udinese, critiche tra campo e mercato: nel mirino anche il tecnico nerazzurro

Il mercato dell’Inter si è chiuso con una doppia operazione in difesa. L’arrivo di Manuel Akanji dal Manchester City e la conseguente cessione di Benjamin Pavard all’Olympique Marsiglia. Sul campo però i nerazzurri dovranno rilanciarsi dopo la sconfitta subita in casa contro l’Udinese.

Prima sconfitta per Chivu in campionato e del futuro del tecnico romeno, ma anche del mercato del club, ha parlato il giornalista Gian Luca Rossi, intervenuto in diretta a CMIT LIVE dallo Sheraton, in diretta sul nostro canale Youtube. Rossi ha parlato di mercato, tra arrivi e mancati acquisti, ma anche della situazione attuale dell’Inter e del futuro di Cristian Chivu.

MALUMORI MERCATO – “L’altro giorno guardavo la formazione di Inter-Qarabaq del 2015. Ecco, la gente si meriterebbe questo, si meriterebbe di tornare lì. Secondo me Lookman è un fuoriclasse, e io capisco che si voleva prendere Lookman per le sue caratteristiche. Oaktree aveva dato oltre 40 milioni solo per questa operazione. Purtroppo questi 40 milioni non sono bastati. Su Pavard è talmente evidente che non è una scelta tecnica, ma c’è dell’extra-campo alla Theo Hernandez dietro… “Il Napoli che può fare 50 milioni di mercato l’ultimo giorno è sicuramente più forte di te”.

LOOKMAN – “All’Inter non lo danno perché l’Inter è una diretta concorrente. Lookman era l’unico giocatore sulla quale Oaktree avrebbe concesso un investimento extra. Non lo concederà mai più. Marotta ha fatto i numeri per farsi dare quei 40 milioni”.

CHIVU – “Io non ho problemi a dire che è una scommessa, un ripiego, lo sa anche lui. Però è un motivo in più per stargli vicino. Già in discussione se perde con la Juve? Ma no, io spero di no. Chivu deve avere la possibilità di sbagliare e di crescere”.