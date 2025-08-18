Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Colpo last minute in Serie A: Inter battuta dalla Juve

Foto dell'autore

I bianconeri superano i diretti rivali nerazzurri nella corsa all’acquisto dell’ultima ora

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato. Le prossime saranno giornate sempre più frenetiche, alla ricerca del colpo o dei colpi giusti prima che la stagione entri nel vivo.

Marotta in conferenza
Beppe Marotta, presidente dell’Inter (LaPresse) – Calciomercato.it

Colpi che dovranno cercare di piazzare anche Juventus e Inter. I bianconeri sono a caccia di rinforzi, soprattutto in attacco, con il nome di Kolo Muani che resta il primissimo della lista. Poi c’è il discorso cessioni, con tanti esuberi da dover piazzare. Da Vlahovic, il cui futuro resta incerto ad Arthur, vicino ad un ritorno in Brasile, al Gremio. E oltre a lui c’è un altro brasiliano che può lasciare la Juventus. Si tratta di Douglas Luiz, corteggiatissimo dal Nottingham Forest.

Anche in casa Inter ci sono tante trattative in corso. Se da un lato la pista Lookman resta al momento in stand by, diverso è il discorso centrocampista. Dopo il no per Kone, il club nerazzurro valuta Frendrup come piano B, mentre dall’altro lato c’è chi è vicino a fare le valigie, come Zalewski, verso l’Atalanta e Asllani, sempre più vicino al Bologna.

Juve, Kone il nome giusto per il dopo Douglas Luiz

A proposito di Douglas Luiz e di manovre in entrata della Juventus, abbiamo chiesto, attraverso un sondaggio proposto sul nostro account X, quale sarebbe il nome migliore per i bianconeri per rimpiazzare il partente brasiliano.

E il responso è stato piuttosto chiaro. Il 31,9% ha scelto proprio Manu Kone, corteggiato dall’Inter, con i Friedkin che hanno detto no ai nerazzurri, considerato anche l’importanza che il francese riveste per Gasperini. Secondo la maggior parte dei partecipanti al sondaggio però è proprio per lui che la Juventus dovrebbe cercare di attivarsi dopo l’addio di Douglas Luiz. Leggermente più bassa la percentuale che porta a O’Riley del Brighton. Il danese è stato scelto dal 26,4%. Il 25% invece crede che la mossa giusta sarebbe quella di riportare in Italia un altro danese, Hjulmand, oggi allo Sporting Cp dopo il suo passato con la maglia del Lecce. Solo il 16,7% ha votato per Andrey Santos, giovane brasiliano in forza al Chelsea, dove per Maresca non rappresenta certamente una prima scelta.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie