Colpo last minute in Serie A: Inter battuta dalla Juve

I bianconeri superano i diretti rivali nerazzurri nella corsa all’acquisto dell’ultima ora

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato. Le prossime saranno giornate sempre più frenetiche, alla ricerca del colpo o dei colpi giusti prima che la stagione entri nel vivo.

Colpi che dovranno cercare di piazzare anche Juventus e Inter. I bianconeri sono a caccia di rinforzi, soprattutto in attacco, con il nome di Kolo Muani che resta il primissimo della lista. Poi c’è il discorso cessioni, con tanti esuberi da dover piazzare. Da Vlahovic, il cui futuro resta incerto ad Arthur, vicino ad un ritorno in Brasile, al Gremio. E oltre a lui c’è un altro brasiliano che può lasciare la Juventus. Si tratta di Douglas Luiz, corteggiatissimo dal Nottingham Forest.

Anche in casa Inter ci sono tante trattative in corso. Se da un lato la pista Lookman resta al momento in stand by, diverso è il discorso centrocampista. Dopo il no per Kone, il club nerazzurro valuta Frendrup come piano B, mentre dall’altro lato c’è chi è vicino a fare le valigie, come Zalewski, verso l’Atalanta e Asllani, sempre più vicino al Bologna.

Juve, Kone il nome giusto per il dopo Douglas Luiz

A proposito di Douglas Luiz e di manovre in entrata della Juventus, abbiamo chiesto, attraverso un sondaggio proposto sul nostro account X, quale sarebbe il nome migliore per i bianconeri per rimpiazzare il partente brasiliano.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 ⚪️⚫️ #Juventus, imminente la cessione di #DouglasLuiz: chi dovrebbero prendere al suo posto a centrocampo i bianconeri ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 17, 2025

E il responso è stato piuttosto chiaro. Il 31,9% ha scelto proprio Manu Kone, corteggiato dall’Inter, con i Friedkin che hanno detto no ai nerazzurri, considerato anche l’importanza che il francese riveste per Gasperini. Secondo la maggior parte dei partecipanti al sondaggio però è proprio per lui che la Juventus dovrebbe cercare di attivarsi dopo l’addio di Douglas Luiz. Leggermente più bassa la percentuale che porta a O’Riley del Brighton. Il danese è stato scelto dal 26,4%. Il 25% invece crede che la mossa giusta sarebbe quella di riportare in Italia un altro danese, Hjulmand, oggi allo Sporting Cp dopo il suo passato con la maglia del Lecce. Solo il 16,7% ha votato per Andrey Santos, giovane brasiliano in forza al Chelsea, dove per Maresca non rappresenta certamente una prima scelta.