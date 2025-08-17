Atalanta
Asllani sempre più lontano dall’Inter: blitz Sartori, cosa manca per l’addio | CM.IT

Foto dell'autore

Il Bologna fa sul serio per il centrocampista albanese e spinge per chiudere l’operazione con il club nerazzurro

Non solo Zalewski, ormai prossimo al trasferimento nella vicina Bergamo dopo soltanto sei mesi dal suo approdo all’Inter. Rimane calda infatti anche la situazione in uscita di Kristjan Asllani, fuori dai piani di Chivu e della dirigenza di Viale della Liberazione. 

Asllani verso l'addio all'Inter
Asllani e Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato.it

Sul centrocampista albanese nelle ultime ore è forte il pressing del Bologna, che ha sorpassato la concorrenza del Torino. I granata non sono ancora tagliati fuori definitivamente, ma al momento sono frenati dalle liste e devono prima sfoltire la rosa di Baroni.

Il Bologna potrebbe quindi approfittarne e nei giorni scorsi non è passato sotto traccia il blitz a Monza di Sartori per l’amichevole dell’Inter in Brianza. L’osservato speciale era appunto Asllani, con l’uomo mercato dei felsinei che ha avuto dei nuovi contatti con i dirigenti nerazzurri e ribadito l’interesse per il metronomo ex Empoli.

Calciomercato Inter, il Bologna pronto a chiudere per Asllani

Asllani come dicevamo è in uscita da tempo dall’Inter e non fa parte del nuovo progetto con Cristian Chivu in panchina, come ribadito anche pubblicamente dal Ds Ausilio.

Il sodalizio vicecampione d’Europa sta così cercando da tempo una sistemazione per l’albanese, che nelle due stagioni a Milano non ha mai convinto pienamente e ha faticato a ritagliarsi uno spazio importante dietro un big dello scacchiere nerazzurro come Calhanoglu. 

Kristjan Asllani (LaPresse) – Calciomercato.it

Asllani in precedenza ha rimandato al mittente le offerte dall’estero (Betis in particolare), dando sempre la priorità alla permanenza in Serie A. Bologna e Torino sono entrambe due mete gradite al 23enne centrocampista, con gli emiliani appunto che hanno accelerato per regalare un nuovo tassello in mediana a Italiano. I rossoblu premono, anche se ancora bisogna trovare la quadra definitiva sulla formula dell’operazione come raccolto da Calciomercato.it. L’Inter vuole cedere a titolo definitivo Asllani o avere garanzie sull’obbligo di riscatto, mentre il Bologna punta a un prestito oneroso con diritto. 

La fumata bianca potrebbe arrivare a una cifra più bassa rispetto ai 1718 milioni di euro che chiedono i nerazzurri, con l’inserimento nell’affare di una percentuale sulla futura rivendita. Il Bologna comunque spinge per evitare sorprese e nuovi inserimenti, restando fiducioso sul buon esito della trattativa. 

