Inter-Atalanta, arriva l’intesa per Zalewski: Asllani a un passo dal Bologna | CM.IT

Doppia accelerata importante dei nerazzurri sul fronte cessioni: trattative in dirittura d’arrivo

Sono ore molto movimentate in casa Inter che vedono i nerazzurri sempre più vicini a formalizzare il trasferimento di Zalewski all’Atalanta. Dopo i primi sondaggi esplorativi, l’affare ha rapidamente preso quota.

L'esultanza di Zalewski
Inter-Atalanta, arriva l'intesa per Zalewski: Asllani a un passo dal Bologna | CM.IT

Alla necessità degli orobici di puntellare la batteria degli esterni con un innesto funzionale alle idee di Juric ha subito fatto seguito la volontà dell’Inter di cedere una pedina considerata non imprescindibile per il progetto tecnico di Chivu. Da qui l’apertura immediata da parte dei meneghini alla possibilità, ormai sempre più concreta, di trovare l’accordo definitivo con l’Atalanta. I contatti tra le parti proseguono con fiducia sulla base di un’operazione a titolo definitivo da circa 17 milioni di euro: sono attese novità importanti, se non già decisive, a stretto giro di posta.

Parallelamente, come raccolto da calciomercato.it, proseguono in maniera spedita anche i contatti tra Inter e Bologna per la cessione di Asllani. Anche in questo caso la trattativa viaggia a vele spedite verso un epilogo positivo: affare impostato a titolo definitivo con percentuale sulla rivendita. Grazie ai soldi ricavati dalla doppia cessione, Marotta e Ausilio puntano a ritagliarsi importanti spazi di manovra in vista dei prossimi colpi in entrata: Lookman continua ad essere cerchiato in rosso nei dossier nerazzurri, ma occhio a nuovi possibili colpi di scena.

