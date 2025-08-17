Ipotesi rescissione e addio Juve: sprint per la fumata bianca | CM.IT

Dopo aver stappato in maniera importante il proprio mercato, la ‘Vecchia Signora’ ragiona su una nuova trattativa: le ultime

Archiviata la vittoriosa parentesi in amichevole contro l’Atalanta, la Juventus può guardare con maggiore ottimismo al suo esordio in campionato contro il Parma. Buone le risposte fornite da un gruppo in crescita di condizione fisica e mentale. La priorità in casa bianconera, intanto, è quella di completare una squadra ancora in costruzione.

Detto delle ben note situazioni riguardanti Douglas Luiz – per il quale l’affare con il Nottingham Forest ha subito un’accelerata importante negli ultimi giorni – e Nico Gonzalez, sul quale l’Atletico Madrid resta vigile, il capitolo uscite comprende anche altri nomi. Miretti, ad esempio, per il quale però la trattativa con il Napoli ha raggiunto una sostanziale fase di stallo riguardante i bonus da inserire nell’operazione, fino a toccare Arthur.

Il centrocampista brasiliano, di ritorno dall’esperienza in prestito al Girona, è fuori dal progetto tecnico di Tudor e si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. A tal proposito, nelle ultime ore l’indiscrezione riguardante un ritorno in Brasile dell’ex play del Barcellona ha acquisito sempre più consistenza trovando nuove conferme.

Calciomercato Juventus, ritorno di Arthur in Brasile: affondo del Gremio, la formula dell’affare

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il calciatore e il Gremio sono in contatto e la trattativa è avanzata. Scenario per certi aspetti ‘romantico’ dal momento che la squadra di Porto Alegre è quella nella quale Arthur ha mosso i primi passi prima dell’inizio della sua esperienza in Europa con la maglia del Barcellona. Tuttavia, per chiudere definitivamente l’operazione in tempi brevi, è necessario un ulteriore passaggio formale degno di nota.

Il giocatore, infatti, nei piani del club gaucho potrebbe arrivare già tra martedì e mercoledì a Porto Alegre qualora la Juve concedesse la rescissione del contratto. Un dettaglio non di poco conto visto l’ammortamento a bilancio nel medio periodo dopo il recente rinnovo fino al 2027. In questo senso, le parti sono in contatto per trovare la quadra definitiva; in un tavolo negoziale piuttosto fluido, l’altra ipotesi sul tavolo rimbalzata dal Brasile è quella di un prestito poco oneroso.

L’unica possibilità di riportare il giocatore a casa, infatti, è quella di non sborsare nulla per il cartellino e nelle prossime ore la dirigenza brasiliana cercherà un’apertura, che ancora non c’è stata in maniera così netta, da parte della Juve su questo aspetto.

Ad ogni modo, dopo aver aspettato per mesi una proposta dall’Europa, il regista bianconero ha sciolto le riserve aprendo in maniera convinta alla destinazione Gremio. Nonostante l’accordo con il giocatore, però, non è ancora arrivata la fumata bianca. La sensazione è che la chiusura del cerchio, dopo i necessari passaggi formali, possa non tardare ad arrivare in un senso o nell’altro: seguiranno nuovi aggiornamenti a stretto giro di posta.