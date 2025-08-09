Calciomercato Juventus, il Brighton detta le condizioni per O’Riley | CM.IT

Sono tante le indiscrezioni che riguardano la squadra bianconera in questi ultimi giorni di calciomercato, molte si concentrano sul centrocampo

Mentre la prima settimana di agosto si sta concludendo, e le temperature aumentano, il mercato non si ferma, così come le voci che lo riguardano. In particolare, per la società piemontese.

L’ultima questione che sta agitando le acque in casa bianconera riguarda il giovanissimo Francisco Barido. Indicato come contropartita tecnica da inserire nella trattativa col Paris Saint-Germain per riportare a Torino Kolo Muani, la delicata situazione contrattuale dell’argentino potrebbe far decadere questa ipotesi.

E le società interessate, Benfica e Borussia Dortmund in primis, nonché alcune italiane, non mancano. In un quadro così ingarbugliato, toccherà al lavoro diplomatico di dirigenti e agenti cercare di dipanare la matassa e rimettere tutte le cose al proprio posto.

Ma i rumor più insistenti riguardano il centrocampo. Douglas Luiz è sempre nel mirino del Nottingham Forest, ma l’accordo tra i club fatica ad arrivare. Così come quello tra Juve e Napoli per Fabio Miretti, la forbice tra domanda e offerta è ancora ampia. In entrata, sempre caldo il nome di Morten Hjulmand, mentre perde quota la pista Andrey Santos, col Chelsea che chiede 45/50 milioni per la cessione definitiva.

Juventus, O’Riley nel mirino: il Brighton fissa il prezzo e non solo

Matt O’Riley è l’altro calciatore individuato dalla dirigenza come un possibile rinforzo sulla mediana. Il 24enne Nazionale danese, di chiare origini inglesi, già lo scorso anno è stato nel mirino della Serie A, con l’Atalanta dell’allora allenatore Gian Piero Gasperini che lo avrebbe voluto in nerazzurro. Così come nelle ultime settimane è stato accostato proprio alla nuova Roma del tecnico di Grugliasco.

Per quanto riguarda la Juve, il suo è un nome sul taccuino degli uomini mercato, ma il Brighton non ha intenzione di cederlo, se non a determinate condizioni: secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club della Premier League, se proprio deve privarsi del giocatore, non ha intenzione di scendere sotto i 30 milioni di euro per il cartellino. Per una cessione esclusivamente a titolo definitivo, escludendo, ad oggi, qualsiasi altro tipo di formula, prestito con diritto/obbligo per capirci meglio.

Al momento, quindi, la posizione del Brighton è quella che vi abbiamo descritto, vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.