Juventus, all-in Comolli: scambio tre per uno con Vlahovic, Douglas Luiz e Savona

C’è sempre Kolo Muani nei desideri della Juventus. Il club bianconero ha un sogno nel cassetto ed è quello di riportare a Torino il centravanti della Nazionale francese.

Ma attenzione al colpo in mediana. Sandro Tonali, adesso in forza al Newcastle, resta in cima alla lista della spesa della ‘Vecchia Signora’ e già sotto la gestione Giuntoli era un pallino della dirigenza bianconera. Anche i nuovi vertici della Continassa stravedono per Tonali, con il Dg Comolli pronto all’offensiva per il classe 2000.

Strappare però il nazionale italiano al Newcastle sarà impresa ardua, vista la volontà dei ‘Magpies’ di non privarsi del giocatore. Gli inglesi perciò non aprono alla cessione e servirà un’offerta fuori mercato per provare ad aprire al ritorno in Serie A del nazionale azzurro.

Calciomercato Juve, non solo Vlahovic: anche Douglas Luiz e Savona nel mega affare per Tonali

Tonali per il Newcastle è incedibile o quasi, con il sodalizio di Premier League che solo di fronte a una proposta irrinunciabile aprirebbe all’addio del centrocampista.

L’ex alfiere del Milan vale quasi 100 milioni di euro e la Juve per abbassare la cifra cash – scrive la ‘Gazzetta dello Sport’ – potrebbe mettere sul piatto diversi tasselli nei radar dei ‘Magpies’. Come ad esempio Dusan Vlahovic, esubero di lusso sotto la Mole al pari di Douglas Luiz. Il centravanti serbo potrebbe essere il centravanti giusto per sostituire Isak, dopo la beffa Sesko e il mancato arrivo dello sloveno che si accaserà ai rivali del Manchester United.

Il brasiliano ex Aston Villa continua ad avere referenze positive in Premier (è corteggiato soprattutto dal Nottingham Forest) e sostituirebbe Tonali nella mediana di Howe. Infine occhio agli scenari per il baby Savona, già sondato dal Newcastle nelle scorse settimane. La missione per Tonali ha quasi dell’impossibile, ma la Juventus è pronta a provarci.