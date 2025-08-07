Delusione Sesko e no al Milan: si consolano con Vlahovic

Il centravanti serbo rimane sempre in uscita dalla Juventus: spunta una nuova pretendente per il numero 9

Niente da fare, salta ancora una volta il colpo in attacco. Irrompe il Manchester United e il Newcastle deve arrendersi nuovamente sul mercato.

I ‘Red Devils’ hanno rilanciato per Benjamin Sesko, superando la corte dei bianconeri allenati da Howe. Lo United ha trovato un accordo con l’attaccante sloveno per un contratto fino al 2030 e adesso lavora per arrivare all’intesa definitiva con il Lipsia.

Il Newcastle nei giorni scorsi sembrava in pole per Sesko, prima del sorpasso operato dai rivali di Manchester. Per i ‘Magpies’ ancora una delusione sul mercato e nel reparto offensivo, considerando che in precedenza nell’attuale finestra estiva erano sfumati anche Joao Pedro, Ekitike e Kudus.

La Juve rifiuta l’offerta del Milan: c’è l’ipotesi Newcastle per Vlahovic

Il Newcastle resta così per il momento a mani vuote e potrebbe buttare un occhio in Italia per coprire il vuoto nel reparto offensivo e accontentare il tecnico Howe.

Non è da escludere infatti una possibile offensiva del club inglese per Dusan Vlahovic, sempre ai margini della Juventus e in attesa di una nuova collocazione da parte della dirigenza della ‘Vecchia Signora’.

Il braccio di ferro tra le parti continua, con il centravanti serbo che rimane ad allenarsi alla corte di Tudor in attesa che venga trovata una soluzione. La Juve ha fissato a 20-25 milioni di euro la valutazione dell’ex Fiorentina e perciò avrebbe rimandato al mittente una prima proposta da 15 milioni da parte del Milan. L’estimatore Allegri insiste per Vlahovic, con il ‘Diavolo’ che pianifica un nuovo assalto nelle prossime settimane. La grana per la Juventus potrebbe risolversi solo nel finale di mercato, con il serbo che pesa a bilancio tra ammortamento e ingaggio oltre 40 milioni di euro.

Particolare attenzione quindi alla Premier League e a un possibile affondo del Newcastle, con il Manchester United che intanto si è tirato definitivamente fuori dalla corsa al numero nove della Juve.