Preferisce la Juve a Roma e Atalanta: 30 milioni per O’Riley

Sul taccuino della Juventus per rinforzare il centrocampo c’è anche il nazionale danese in forza al Brighton: nuovi contatti nelle scorse ore con il Dg Comolli

La Juventus è a caccia di un centrocampista per rinforzare la mediana di Igor Tudor in vista della prossima stagione.

L’ex Lecce Hjulmand resta in cima alle preferenze della dirigenza bianconera, ma le richieste dello Sporting Club Portugal restano al momento proibitive per la ‘Vecchia Signora’.

La Juve a centrocampo sta vagliando comunque diverse piste e l’ultima idea porta ad Andrey Santos, rientrato al Chelsea dopo il prestito allo Strasburgo. Il Dg Comolli dovrà però prima continuare nell’opera di sfoltimento della rosa, che nelle ultime ore ha visto la partenza – destinazione Marsiglia – di Weah.

Calciomercato Juventus, Comolli fa sul serio per O’Riley

A centrocampo nello specifico resta in partenza Douglas Luiz, fuori dai piani della Juventus ed esubero di lusso alla Continassa.

Il ritardo senza giustificazioni per la ripresa delle attività non ha fatto altro che accelerare le operazioni per l’addio del brasiliano, corteggiato soprattutto dal Nottingham Forest per un ritorno in Premier League.

E proprio da Oltremanica potrebbe arrivare il tassello giusto per Tudor, visto l’interesse della Juve per Matt O’Riley. Le attenzioni di Comolli si sono posate sul nazionale danese in forza al Brighton, con il Direttore generale bianconero che di recente ha avuto dei contatti con il club inglese come riporta ‘La Stampa’. L’ex Celtic ha una valutazione intorno ai 30 milioni di euro e la ‘Vecchia Signora’ vorrebbe mettere sul piatto una formula sostenibile, ovvero in prestito oneroso con obbligo che scatterebbe tra un anno.

O’Riley dal canto suo avrebbe dato il proprio benestare al trasferimento sotto la Mole e metterebbe la Juventus in cima alle sue preferenze rispetto a Roma e Atalanta, le altre due squadre italiane che corteggiano il centrocampista classe 2000.