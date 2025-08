Miretti pronto a cambiare maglia: i 5 affari più costosi tra Juventus e Napoli

Il centrocampista è sempre più vicino al suo trasferimento, rivivi i 5 affari più onerosi tra bianconeri e partenopei nella storia del calciomercato

Prosegue in maniera attiva il calciomercato del Napoli, che sembra sempre più vicino all’acquisto di Fabio Miretti. Il centrocampista è reduce da un prestito al Genoa, dove ha ben figurato lo scorso anno. Antonio Conte lo ritiene il nome giusto per età e duttilità, da inserire all’interno della propria rosa per ampliare l’organico. Partirebbe come riserva, pronto a far rifiatare i super titolari.

Con McTominay, Lobotka e De Bruyne, sarà difficile conquistare un posto dal primo minuto, ma gli azzurri avranno 4 competizioni quest’anno (Supercoppa compresa) e Miretti potrà risultare sicuramente molto prezioso. Con Gilmour vice Lobotka e Anguissa vice KDB, il centrocampista bianconero potrebbe diventare la prima alternativa a McTominay, non di certo un ruolo da poco.

Inoltre, la Juventus ha bisogno di fare cassa e potrebbe far partire il giocatore per circa 14 milioni di euro. Si tratterebbe della cessione più onerosa dal club bianconero al Napoli. Proprio per questa ragione, abbiamo deciso di dedicare un focus ai 5 trasferimenti più costosi nella storia, tra le due società.

Fabio Pecchia: una stagione vincente in bianconero

Iniziamo la nostra classifica, basata su dati Transfermarkt, con un trasferimento avvenuto nell’estate del 1997. Come detto, questo sarà il primo di cinque operazioni, tutte dal Napoli alla Juventus. Nessun calciatore bianconero, che ha cambiato maglia per vestire quella partenopea, riuscirà a rientrare nella top 5.

Fabio Pecchia, invece, ce la fa, per via del suo passaggio dai partenopei alla Vecchia Signora per 5,16 milioni di euro (già al cambio con le lire). Dopo 4 anni in azzurro, l’esterno disputa una sola stagione con la Juventus, scendendo in campo per 37 partite e realizzando 1 gol e 4 assist. Riuscirà, in una singola annata, a vincere Scudetto e Supercoppa Italiana.

Ciro Ferrara: la consacrazione definitiva alla Juve

Il nome in assoluto più vincente di tutta la classifica. Già al Napoli, Ciro Ferrara era riuscito a scrivere pagine importanti di storia, giocando con Diego Armando Maradona e alzando 2 Scudetti, una Coppa Uefa, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia. Un palmares già ricchissimo e che lo annovera tra i giocatori più titolati della storia partenopea.

Nell’estate del 1994, per 5,17 milioni (al cambio), la Juventus acquista il difensore, che si consacrerà definitivamente in bianconero vincendo altri 5 Scudetti, altre 4 Supercoppe Italiane, una UI Cup, una Coppa Intercontinentale, un’altra Coppa Italia, una Supercoppa europea e, soprattutto, una Champions League, l’ultima nella storia del club. Ferrara chiuderà la sua carriera proprio alla Juve nel 2005.

Nicola Amoruso: il ritorno in bianconero del bomber

Acquistato ufficialmente nel 1996 dal Padova, Nicola Amoruso vive tre anni importanti nella Juventus fino al 1999. Sono stagioni in cui l’attaccante riesce a vincere 2 Scudetti, una Supercoppa europea, una Supercoppa Italiana e una UI Cup.

Dopo un prestito di un anno al Perugia, i bianconeri decidono di cederlo al Napoli, ma le cifre non sono mai state registrate e non c’è fonte che certifichi il costo dell’operazione nell’estate del 2000.

Anni difficili per i partenopei, che in quell’annata retrocedono in Serie B. A fine anno, dunque, dopo ben 10 gol da parte del bomber, il Napoli rivende Amoruso per 5,5 milioni di euro alla Juventus.

Rientra così nella nostra top 5 anche questo trasferimento, che porterà il centravanti a vincere un altro Scudetto, prima dell’addio definitivo nel 2002, con il trasferimento al Perugia. Scriverà poi la storia della Reggina, prima di ritirarsi all’Atalanta.

Fabio Quagliarella: il trasferimento sofferto

Un addio amaro, che fece infuriare la piazza napoletana. Un figlio di Napoli che si traferiva nell’odiata rivale, come era già successo con Ciro Ferrara. Nell’estate del 2010 in prestito e in quella del 2011 a titolo definitivo, per 15 milioni di euro complessivi, Fabio Quagliarella si trasferiva alla Juventus. Dopo anni gloriosi all’Udinese e al Torino, gli azzurri ci puntano dopo i primi anni da neo promossa in Serie A.

Il centravanti di Castellammare disputa 37 partite, segnando 11 gol e 6 assist, ma dopo una sola stagione arriva la chiamata della nuova Juve di Antonio Conte. In bianconero disputa 102 partite, realizzando 32 reti e 6 assist e vincendo 3 Scudetti e 2 Supercoppe. Resterà fino all’estate del 2014, trasferendosi nuovamente in granata e poi chiudendo la carriera alla Sampdoria, diventando una leggenda del club.

Gonzalo Higuain: il tradimento

Chiudiamo la nostra classifica con il nome più scontato. Ognuno di voi era già consapevole che il primo posto sarebbe stato il suo, per via del trasferimento nell’estate del 2016. Una spesa pari a 90 milioni di euro, che la rendono ancora oggi la cessione più onerosa nella storia del Napoli e il secondo acquisto più costoso in quella della Juventus, dopo Cristiano Ronaldo.

In tre anni in maglia azzurra, il Pipita ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, oltre a registrare il record di 36 gol in una singola stagione di Serie A. Amato da tutti i tifosi, in segreto scelse di trasferirsi in bianconero, effettuando di notte le visite mediche per la Juve. Un trasferimento che, ancora oggi a distanza di 9 anni, fa discutere i tifosi.

Cori, striscioni, persino canzoni vennero scritte contro l’argentino. In maglia Juventus ha vinto 3 scudetti e 2 Coppe Italia, realizzando 66 gol e 19 assist in 149 presenze (3 in più di quante ne ha registrate con il Napoli). Il finale della sua avventura in bianconero è amaro, con un trasferimento fallimentare al Milan per 6 mesi e un passaggio a titolo definitivo al Chelsea. Si ritirerà poi in MLS nel 2023.