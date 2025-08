DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 4 agosto – LIVE

La campagna acquisti di tutte le squadre, in Serie A e all’estero, minuto per minuto: aggiornamenti su Napoli, Inter, Juventus, Milan, Roma e non solo

Inizia una nuova settimana, delicata, cruciale, di calciomercato e come sempre potrete seguirla con noi passo dopo passo. Su Calciomercato.it vi terremo aggiornati su tutti gli ultimi sviluppi.

Si prevedono nuovi capitoli della telenovela Lookman, dopo il messaggio inviato sui social dal nigeriano in cui ha chiesto apertamente la cessione. Inter in attesa, mentre la Juventus lavora alle cessioni per sbloccare il proprio mercato in entrata. Il Milan prova a cambiare obiettivi, per realizzare nuovi acquisti, mentre il Napoli riflette sui tasselli ancora mancanti per completare la rosa.

LIVE