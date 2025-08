Juventus, innesto sulla fascia per Tudor: lo scambio beffa il Milan

La Juventus sta lavorando ad un nuovo innesto sulla fascia da regalare a Igor Tudor, che ha bisogno di un profilo di questo tipo. La svolta in questa operazione può essere rappresentato dallo scambio che lascia a mani vuote il Milan.

Fino a questo momento la sessione estiva di calciomercato per la Juventus è stata più complicata del previsto. Ci si aspettava, infatti, ancor di più dopo le parole chiare di Tudor sui rinforzi di cui questa compagine necessitava, un approccio più aggressivo, per così dire. Fino a questo momento, però, sono arrivati solo Jonathan David e Joao Mario. Il primo a parametro zero dopo la fine della sua esperienza al Lille, il secondo nell’ambito di uno scambio tra Juve e Porto che ha riportato in patria Alberto Costa.

Il tecnico della Juventus si aspetta qualcosina sicuramente in difesa, ma anche a centrocampo ed in attacco. E, giunti ormai ad agosto inoltrato e con il campionato che inizia tra meno di 20 giorni, non si tratta di una notizia propriamente positiva. Adesso, però, può arrivare una svolta per un innesto sulla fascia in casa bianconera. A quanto pare, infatti, l’interesse da parte dello staff mercato della Juve per questo calciatore è concreto e la svolta può arrivare con lo scambio che serve a beffare anche la concorrenza del Milan.

Juventus, nuovo innesto per Tudor: Milan a mani vuote?

Una situazione di questo tipo non può di certo soddisfare un profilo come Igor Tudor. Che ama in maniera importante la Juventus, ma che sa che non gli saranno concessi passaggi a vuoto. Adesso, però, in termini di innesti arriva una svolta. Stando a quanto raccontato da TuttoSport, infatti, la Juventus sta mettendo in atto uno scatto per Arnau Martinez. Si tratta di un calciatore di grande qualità e molto duttile, dal momento che il suo ruolo è quello di terzino destro, ma si sa difendere bene anche in altre zone di campo.

All’occorrenza, infatti, sa agire anche da esterno di centrocampo o da difensore centrale. E forse proprio per questo può essere una pedina preziosa per Igor Tudor e per la sua Juventus. Sulle sue tracce c’è anche il Milan, ma i bianconeri hanno una carta importante da giocarsi. Il Girona, infatti, proprietario del cartellino di Arnau Martinez, è interessato ad Arthur Melo, avendolo avuto a disposizione negli ultimi sei mesi della passata stagione.

Il brasiliano può rientrare in questa operazione e permettere così alla Juve di beffare sul tempo il Milan. Il valore di mercato del difensore spagnolo è di circa 10 milioni di euro. Nel frattempo prosegue la trattativa per riportare Kolo Muani alla Juventus.