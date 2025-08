Lookman va allo scontro con l’Atalanta: vuole l’Inter, decisione clamorosa

L’attaccante nigeriano rompe definitivamente con il club orobico dopo le parole di oggi di Percassi

La telenovela Lookman continua. Oggi ha riparlato Luca Percassi, Amministratore delegato dell’Atalanta.

A margine della conferenza stampa di presentazione di Sportiello, Percassi ha detto sostanzialmente che l’accordo con Lookman prevedeva la sua cessione soltanto in caso di offerta importante da un club estero.

Lookman continua però a volere solo l’Inter. Ieri, con una lettera, ha chiesto al club di liberarlo, ovvero di dare il via libera al suo trasferimento a Milano.

Oggi sarebbe passato dalle parole ai fatti. Come? Rompendo del tutto con la società orobica: stamane non si è presentato al pranzo (ma la presenza era facoltativa) della squadra, mentre in questi istanti – come riporta ‘Sky Sport’ – non è presente a Zingonia dove sta per iniziare l’allenamento agli ordini di mister Juric.