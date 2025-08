Lookman-Atalanta, sta succedendo di tutto: “Devono finirla!”

Rottura totale fra Lookman e l’Atalanta. Cosa succede dopo la risposta dell’amministratore delegato Percassi

Dopo l’annuncio ufficiale di Lookman, l’Atalanta ha voluto replicare alla versione del calciatore attraverso le parole dell’ad Percassi. Il club bergamasco ha così annunciato la propria di versione sul ‘patto’ con l’attaccante nigeriano.

L’amministratore delegato della ‘Dea’ ha ribadito la posizione del club: l’Atalanta chiede almeno 50 milioni di euro garantiti e, non avendo necessità di vendere, non ha alcuna fretta per chiudere la trattativa. Inoltre, Percassi ha aggiunto che la promessa fatta a Lookman riguardava soltanto il possibile trasferimento all’estero. Dichiarazioni destinate inevitabilmente a far discutere, che stanno dividendo ulteriormente anche i tifosi.

Calciomercato Inter, le reazioni dopo l’annuncio di Percassi su Lookman

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

l’unica offerta ricevuta era del PSG di 20 mln, Percassi ringrazi il cielo che ne ha una di 45 ora… #Lookman — ex Fabio999999 (@Fabio1479823) August 4, 2025

Quindi Percassi improvvisamente non vuole più vendere Lookman all’Inter. Questa è la verità. Ci sta, legittimo. Ma è sicuramente una marcia indietro (chissà dettata da cosa…) a meno che Marotta indossi il cappello di Napoleone alla prossima conferenza stampa. — ÜBER-INTER (@p_in_algeri) August 4, 2025

Percassi si arrampica sugli specchi. Se #Lookman è incedibile in Italia, perché tenere la trattativa? Perché i mediatori e gli agenti lo hanno proposto anche in Italia? Perché non comunicare, con il rigetto, che era incedibile in Italia? Per Koopmainers Juve is not Italy? — Luca La Cava ⭐️⭐️🖤💙 (@lucalacava1) August 4, 2025

Dopo questa uscita di #Percassi per conto mio #Lookman (offerto più del doppio un anno dopo) lo lascerei a Bergamo e mi concentrerei su un centrale possibilmente Leoni poi il resto vedremo…. — Marko ⭐⭐ (@Marco46068573) August 4, 2025

A seguito del post di #Lookman ho letto i classici commenti anti #Atalanta rea di aver disatteso una promessa. #Percassi replica e puntualizza su quella promessa. Ergo, piaccia o no, è la #Dea dalla parte del giusto. Giocatori e procuratori devono finirla con certi atteggiamenti. pic.twitter.com/ZLHIIYY6tf — Luca Gramellini (@LGramellini) August 4, 2025

Comunque ATTENZIONE.

se leggete bene le dichiarazioni di #percassi lui NON DICE CHE #Lookman NON LO VENDE ALL INTER. Dice sostanzialmente che la situazione è cambiata (ovvero l estero), e che comunque decide l ‘Atalanta. Percui non chiude,ma dice che deciderà lui. — ⭐🖤Fabrizio💙⭐ (@bizio81_7) August 4, 2025

La ‘guerra’ tra le parti continua: sono giorni sempre più delicati per il futuro di Ademola Lookman tra Atalanta ed Inter.