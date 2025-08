Vlahovic al Milan? La Juventus rifiuta quattro giocatori

Dusan Vlahovic resta un caso alla Juve: il centravanti serbo è un esubero di lusso alla Continassa e viene seguito con attenzione dai rossoneri dell’estimatore Allegri

La grana Dusan Vlahovic continua a tenere banco alla Continassa e alla Juventus in questa sessione estiva del mercato.

Il serbo rimane in uscita da Torino e il Dg Comolli non è intenzionato a fare sconti al centravanti. La Juve cerca la soluzione più appropriata per disfarsi dell’ex Fiorentina, in scadenza nel 2026 e che pesa a bilancio oltre 40 milioni di euro tra ammortamento e ingaggio.

L’ipotesi rinnovo è subito tramontata e Vlahovic non vuole rinunciare ai 12 milioni netti di stipendio che la ‘Vecchia Signora’ dovrà assicurargli nella prossima stagione, ovviamente se alla fine dovesse comunque restare in bianconero.

Calciomercato Juventus, niente scambio col Milan per Vlahovic

Le intenzioni della Juventus però sono altre, anche per liberare peso a bilancio e risparmiare sul pesante ingaggio di Vlahovic. Inoltre, il Dg Comolli vorrebbe incassare 20-25 milioni di euro dalla cessione del centravanti numero nove.

Al momento comunque non sono arrivate offerte concrete alla Continassa, a parte le offensive dalla Turchia e dall’Arabia Saudita che però non stuzzicano l’ex Fiorentina. Trovare una quadra per la Juve non sarà facile, intanto il giocatore rimane gli ordini di Tudor e domenica è andato a segno nella prima amichevole preseason contro la Reggiana. Vlahovic è stato aggregato regolarmente per il ritiro in Germania e attende sviluppi sul futuro.

In Italia c’è il Milan dell’estimatore Allegri a tenere le antenne dritte sul serbo, con il ‘Diavolo’ che oltre a un conguaglio da 10 milioni vorrebbe inserire nell’operazione uno tra Bennacer, Adli, Thiaw e Chukwueze. Tutti esuberi fuori dai piani del club rossonero, ma che non rientrato tra i profili graditi alla Juventus. Il Milan, quindi, dovrà formulare eventualmente una proposta diversa per trovare il via libera della ‘Vecchia Signora’ per Vlahovic.