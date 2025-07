DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 17 luglio LIVE

Gli affari più importanti, in Serie A e all’estero, live in tempo reale: ecco le trattative più calde e le ufficialità di oggi

Dal Napoli, alla Juventus, passando per l’Inter e il Milan, fino alla Roma e tutte le altre squadre di Serie A: prosegue il valzer del calciomercato. Come ogni giorno, su Calciomercato.it trovate tutti gli ultimi aggiornamenti sulla campagna trasferimenti 2025-26.

L’Inter fa sul serio per Lookman e dopo l’apertura del nigeriano proverà adesso a trovare la quadra con l’Atalanta, partendo da un’offerta di 40 milioni di euro. I nerazzurri insistono anche per Leoni, che piace alle altre big Juve e Milan. La ‘Vecchia Signora’ ha trovato l’accordo per la permanenza di Conceicao e accelera per Sancho in attacco. Il Napoli sempre attivissimo: chiuso Lucca, adesso i campioni d’Italia rilanciano per Ndoye.

LIVE

08:03 La Juventus accelera per Sancho Oltre alla conferma di Conceicao, la Juventus in attacco accelera anche per Sancho: contatti positivi con gli agenti dell’inglese che rimane sempre in uscita dal Manchester United.