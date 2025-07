Inter, scambio con la Juventus se salta il colpaccio Lookman

Marotta e Ausilio valutano anche un piano B se saltasse l’offensiva per il nigeriano: l’intreccio a sorpresa con la grande rivale

È Ademola Lookman il ‘Mister X’ dell’Inter per il reparto offensivo di Cristian Chivu. Dopo Bonny e la permanenza di Pio Esposito, il nuovo tecnico nerazzurro ha chiesto un ultimo tassello alla dirigenza per completare il reparto offensivo.

Il prescelto in questo scenario è il gioiello dell’Atalanta, che ha chiesto la cessione alla ‘Dea’ per provare una nuova esperienza in una big e continuare la sua carriera. Lookman è corteggiato anche all’estero (in prima fila c’è l’Atletico Madrid), ma l’Inter fa sul serio per l’attaccante nigeriano.

Marotta e Ausilio hanno trovato una bozza d’intesa con gli agenti del giocatore, sulla base di un contratto pluriennale da 4 milioni netti a stagione. Incassato il sì di Lookman, l’Inter adesso andrà a trattare con l’Atalanta che chiede 55-60 milioni per il Pallone d’Oro africano.

Scambio Juve-Inter: Frattesi per Nico Gonzalez

Giorni decisivi quindi per il ‘colpaccio’ Lookman in casa Inter, con Chivu che punta a un tridente da sogno insieme a Thuram (che i nerazzurri non vorrebbero sacrificare) e Lautaro Martinez.

Malgrado i buoni uffici con l’Atalanta, però, il club orobico non è intenzionato a fare sconti per il nigeriano, così come per Ederson in mezzo al campo che ha una valutazione di almeno 50 milioni di euro. In caso dovesse fallire l’assalto a Lookman, l’Inter avrebbe un piano B e busserebbe alla porta della Juventus per Nico Gonzalez. L’argentino (al pari di Vlahovic) è un esubero di lusso alla Continassa e piace alla dirigenza di Viale della Liberazione per la sua duttilità. Nell’intreccio tra le due grandi rivali – scrive ‘Repubblica’ – potrebbe così rientrare Frattesi, profilo che rimane nei radar della Juve nonostante il ribaltone in dirigenza.

Sulla cessione del nazionale azzurro ed ex Sassuolo non sarebbe però d’accordo Chivu, che stima il duttile centrocampista e vorrebbe tenerlo ad Appiano Gentile. Per offerte superiori ai 30 milioni di euro i dirigenti nerazzurri valuterebbero comunque la cessione di Frattesi, per il quale si era parlato anche di rinnovo in caso invece di permanenza a Milano.