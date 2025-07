Ribaltone in azzurro, tutte le scelte UFFICIALI dopo Gattuso

Ecco le decisioni prese dalla Federazione: Nunziata torna ad allenare nell’Under 20: scelto il sostituto

E’ tempo di cambiamenti in azzurro. La FIGC – attraverso il proprio sito ufficiale – ha comunicato i prossimi tecnici delle nazionali.

Le attenzioni principali erano chiaramente rivolte sulla panchina dell’Under 21: la scelta, come era trapelato qualche giorno fa, è ricaduta su Silvio Baldini. Una scelta che stupisce molti e che arriva dopo aver portato in Serie B il Pescara.

“Abbiamo affidato la panchina della Nazionale Under 21 a un ottimo allenatore – afferma il presidente della FIGC Gabriele Gravina – una persona di valore e di valori. Baldini ha qualitĂ umane e conoscenze tecniche per far fare un importante salto di qualitĂ agli Azzurrini. Il nostro obiettivo principale è la partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles, per questo ho condiviso con Maurizio Viscidi e Gianluigi Buffon la necessitĂ di affidarci a una guida esperta in grado di costruire un progetto di medio-lungo termine”.

Arrivano anche le dichiarazioni dello stesso Baldini entusiasta per questa nuova avventura: “Sono felice ed emozionato, ringrazio il presidente Gravina per l’opportunitĂ e per la fiducia: sono gratificato che si sia incuriosito del mio percorso e abbia pensato a me per questo ruolo – si può leggere sul sito ufficiale della FIGIC -. Vestire l’azzurro è un grande orgoglio, proverò a trasmettere ai ragazzi questo forte senso di identitĂ e di appartenenza. Dal punto di vista tecnico, sono convinto che si possa fare molto bene, ma l’unico modo che conosco per ottenere i risultati è il lavoro e per questo non vedo l’ora di iniziare”.

Nazionale italiana, Nunziata torna in Under 20: tutte le panchine

Con Silvio Baldini in Under 21, c’è la ‘retrocessione’ di Carmine Nunziata, che torna ad allenare l’Under 20.

“Nel ringraziare Carmine Nunziata per la professionalitĂ e la disponibilitĂ nel contribuire allo sviluppo del Club Italia, auguro buon lavoro a tutti gli allenatori e a tutti gli staff tecnici delle Nazionali Giovanili, con le quali negli ultimi anni stiamo ottenendo risultati straordinari, i migliori della nostra storia”. Ha proseguito Gravina.

Sul sito della FIGC si possono leggere poi tutti gli altri tecnici che guideranno le varie Under: confermato alla guida dell’Under 19 Alberto Bollini; passa all’Under 18 Massimiliano Favo. Sulla panchina dell’Under 17, invece, Daniele Franceschini, dell’Under 16 Manuel Pasqual e dell’Under 15 Enrico Battisti.