Sorpresa Juventus: nuovo affare in Premier League

Nuovo affare a sorpresa in Premier League per la Juventus: l’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Da Conceicao e Sancho a Kolo Muani, fino all’asse con lo Sporting per Alberto Costa e non solo. La nuova dirigenza della Juventus, che ha appena accolto anche il direttore tecnico Modesto, ha aperto numerosi tavoli di trattative dopo la fine del Mondiale per Club.

Il colpo Jonathan David ha sbloccato definitivamente anche il mercato dei bianconeri. In attesa degli annunci ufficiali per la permanenza di Conceicao, arrivano nuovi rumors ed indiscrezioni anche sul fronte uscite. Stando a quanto riportato in Inghilterra da ‘Sky Sports’ UK, infatti, il Newcastle avrebbe messo nel mirino Nicolò Savona. I ‘Magpies’ avrebbero già avviato i contatti sia con la Juventus che con gli agenti del terzino classe 2003.

Il club inglese è alla ricerca di nuovi rinforzi in vista del ritorno in Champions League. Sulla lista della dirigenza sarebbe finito anche il prodotto del vivaio bianconero, che ha da poco rinnovato il suo contratto con la Juve fino a giugno 2030.

Calciomercato Juve, il Newcastle irrompe su Savona

La trattativa, stando alle prime indiscrezioni, è solamente alle fasi iniziali e dipenderà anche dall’eventuale trasferimento di Livramento, il terzino del Newcastle finito nel mirino del Manchester City.

Savona è attualmente ai box a causa della lesione capsulo-legamentosa di alto grado alla caviglia sinistra rimediata nel corso del Mondiale per Club. L’inizio della sua stagione potrebbe slittare, ma le condizioni non preoccupano: il Newcastle piomba sul talento della Juventus.