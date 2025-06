DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 20 giugno LIVE

Le ultimissime notizie di mercato di Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma e tanto altro dal mondo del calcio

L’Inter stringe i tempi per Bonny e nei prossimi giorni punta a limare la distanza con il Parma per l’arrivo alla corte di Chivu dell’attaccante francese. Intanto il Napoli è in pressing sul Bologna per Ndoye: sul piatto un’offerta da 30-35 milioni oltre a una contropartita. In casa Juve non cambia invece la situazione di Vlahovic: il serbo resta in uscita dalla Continassa.

LIVE

08:02 Napoli, da Meret a Milinkovic: la situazione in porta Dal rinnovo di Meret all’arrivo di Milinkovic-Savic: la situazione tra i pali nel Napoli di Conte.