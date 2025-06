Milan, è il momento di Xhaka: l’affondo di Tare dopo il primo sì | CM.IT

Le ultime sul futuro del centrocampista svizzero, che il dirigente albanese vuole mettere a disposizione di Massimiliano Allegri il prima possibile

Fatica a decollare il calciomercato del Milan, ma Igli Tare sta lavorando intensamente per riuscire a piazzare il prima possibile i colpi utili a Massimiliano Allegri per la nuova stagione.

Ad oggi l’unico affare chiuso, anche se manca l’ufficialità, che arriverà solo dopo il Mondiale per Club, è quello di Luka Modric. Dopo il croato, però, è pronto ad arrivare un altro centrocampista. Il primo nome per migliorare ancora la mediana è quello diGranit Xhaka.

Igli Tare è uscito allo scoperto e negli ultimi giorni ha intensificato i contatti con l’entourage del calciatore del Bayer Leverkusen: così – come confermato a Calciomercato.it – è arrivato il sì di Xhaka, che in rossonero è pronto a guadagnare tre milioni di euro netti a stagione più bonus. Il 32enne è il profilo individuato dall’ex Lazio per migliorare il reparto di centrocampo, ma allo stesso tempo può aggiungere carisma e carattere ad una squadra che ha dimostrato di avere poca personalità.

Ora, chiaramente, serve l’accordo con il club tedesco. Non è certo scontato, ma Igli Tare, forte del sì del giocatore, si augura di poter arrivare a dama già nei prossimi giorni, per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro.

Milan, movimenti in mediana: il punto della situazione

L’idea di Igli Tare è quella di sistemare il prima possibile il centrocampo e tra entrate ed uscite i movimenti non saranno certo pochi.

Yunus Musah al Napoli, ad esempio, non è ancora una trattativa saltata, ma c’è il West Ham sullo sfondo. Poi ci sarà da capire cosa fare con tutti i centrocampisti di ritorno dai prestiti: Yacine Adli è pronto a partire così come Ismael Bennacer; può restare, invece, almeno inizialmente, Tommaso Pobega. E’ italiano ed è cresciuto nelle giovanili del Diavolo: due dettagli non da poco. Potrà convincere Allegri, che aspetta il giovane centrocampista che raccolga l’eredità di Tijjani Reijnders.

In questo caso sono in rialzo le quotazioni di Guerra, per il quale servono circa 25 milioni di euro per acquistarlo. Più difficile arrivare ad Ardon Jashari, il preferito da Tare, valutato 35/40 milioni dal Club Brugge, da sempre una bottega davvero cara. Il calciomercato del Milan, dunque, è pronto a scaldarsi.