Milan, Leao ha le idee chiare: l’annuncio sul futuro

Le dichiarazioni dell’attaccante che parla del suo futuro: parole chiare che non lasciano dubbi

Fatica a decollare il calciomercato del Milan. Igli Tare sta lavorando intensamente per riuscire a vendere i calciatori in esuberi e piazzare i colpi che servono per rendere grande i rossoneri. Al momento però l’unica ufficialità è legata alla cessione di Tijjani Reijnders, ma l’affare Luka Modric è già chiuso.

Oltre all’olandese, però, i tifosi temono altre grandi addii. Nei giorni scorsi sono stati ad un passo dall’addio sia Mike Maignan che Theo Hernandez. Il caso legato al portiere appare essere rientrato; discorso diverso per il terzino che continua ad essere alla porta.

Come detto, però, altre grandi cessioni sono ancora possibili e nessuno può ritenersi sicuro di rimanere. Il paradigma a Casa Milan non è certo cambiato: alla giusta offerte chiunque può fare le valigie. Può farle anche Rafa Leao, per il quale però servono almeno 100 milioni di euro.

Si sta parlando tanto dell’interesse del Bayern Monaco, che un’offerta ufficiale però non l’ha mai presentata. Nel frattempo arrivano le dichiarazioni di Rafa Leao, che spazzano via quelle voci che lo vorrebbero lontano dal Milan per sua scelta. “Ho sempre seguito il Milan, anche prima di arrivarci. È uno dei club più importanti al mondo e vestire questa maglia è un sogno”.

Leao pensa solo al Milan: “Voglio giocare il più a lungo possibile”

Il Milan, dunque, è un sogno per Rafa Leao. Parla così ai microfono di L’Officiel. Dichiarazioni che non lasciano dubbi e certificano quanto in realtà il giocatore aveva fatto emergere negli ultimi giorni attraverso i social. Leao ha fatto capire di essere desideroso di rilanciarsi con Massimiliano Allegri alla guida. Lo stesso tecnico, inoltre, non vede l’ora di allenare il portoghese.

Il Milan, dunque, riparte da Leao, che nel corso dell’intervista ha parlato di passato e futuro: “Mio padre e mia madre mi hanno insegnato che per fare grandi cose bisogna fare sacrifici altrettanto grandi. All’inizio serve il talento, ovviamente, poi arriva il punto in cui il talento non basta più, serve altro. Serve davvero tanto lavoro per arrivare a certi livelli”.

Futuro? “Voglio giocare il più a lungo possibile. Quando smetterò vorrei passare più tempo possibile con la mia famiglia e vivere in modo tranquillo. Il calciatore più grande con cui ho giocato? Non uno ma due: Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo”.Â