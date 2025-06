Balotelli torna “a casa”: sfida tra due club italiani

Ancora una volta ‘Super Mario’ al centro delle voci, dopo il flop al Genoa due ipotesi per la ripartenza

Rimarrà per sempre uno dei più grandi ‘What If’ della storia del calcio italiano. Mario Balotelli aveva tutto per essere uno dei calciatori più dominanti della sua era. Ma come sappiamo, per tanti, troppi motivi non è andata effettivamente così. Lampi di classe, di tecnica e di potenza accecanti, ma senza la necessaria continuità, fisica e mentale, che gli ha impedito di raggiungere i traguardi che avrebbe effettivamente potuto avere alla sua portata.

C’erano grandi aspettative in questa stagione per il suo ritorno nel calcio nostrano, ma anche l’avventura al Genoa ha seguito il fil rouge di buona parte della sua carriera. La sensazione di poter avere un buon impatto in alcuni spezzoni di partita, ma con Vieira il feeling non è mai sbocciato, esattamente come era avvenuto anni prima. E ben presto l’attaccante è finito fuori dai radar e dai piani. Non riuscendo, a gennaio, a trovare una sistemazione e ora essendo di nuovo libero su piazza a zero.

A quasi 35 anni, ha comunque ancora degli estimatori. E nei prossimi giorni potrebbe infiammarsi una doppia pista di mercato italiana, che potrebbe dargli la possibilità di un ultimo rilancio.

Balotelli, la suggestione Palermo o la ripartenza in Serie A con la Cremonese

Stanno pensando a lui, ad esempio, a Palermo, dove Balotelli è cresciuto. Un ritorno ‘a casa’, in Serie B, potrebbe essere l’arma in più per i rosanero per tentare l’assalto alla massima categoria dopo diversi anni di assenza.

Ma c’è anche la Cremonese che ci sta pensando. I grigiorossi sono riusciti a tornare nel massimo campionato dopo l’impresa nei playoff e ora vanno a caccia di rinforzi per mantenere la categoria. Un profilo come Balotelli potrebbe essere una scommessa interessante. Vedremo da dove ripartirà ‘Super Mario’, nella speranza di rivedere almeno qualcosa di lui ad altissimi livelli.