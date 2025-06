Rashford in Serie A: corsa a tre, non solo il Napoli

Intrecci di calciomercato multipli sul bomber britannico, i campioni d’Italia in lizza con altre due squadre: gli scenari

Tra i motivi di principale interesse del calciomercato, quello per cui determinati nomi, a distanza di tempo, possono ritornare ciclicamente a essere protagonisti delle varie sessioni di trasferimenti, accendendo o riaccendendo rumours particolari. Un protagonista in questo senso potrebbe essere Marcus Rashford, tornato al centro di vari intrecci.

Si ricorderà che a gennaio, a un certo punto, l’attaccante inglese era stato vicinissimo al Milan, per poi essere girato all’Aston Villa dal Manchester United. A Birmingham, ha avuto un ottimo impatto, ma non sarà confermato. E ora si discute nuovamente del suo futuro. Il suo sogno sarebbe il Barcellona, ma pare difficile che i blaugrana vogliano davvero investire su di lui. Per questo, la pista del nostro campionato, atteso che allo United non pare essere rimasto comunque vada spazio per lui, può tornare d’attualità.

Sta battendo tante piste inglesi il Napoli, che avrebbe acceso anche su di lui i riflettori. Per i campioni d’Italia è aperta la ricerca a un rinforzo offensivo di altissimo livello. Ma la squadra di Conte non sarebbe sola.

Calciomercato, il Napoli corre con Milan e Como per Rashford

A fare il punto sull’attaccante, ci pensano gli inglesi di ‘Team Talk’, secondo cui le ipotesi nel nostro campionato sarebbero diverse. In corsa ci sarebbero di nuovo il Milan, ma anche il Como.

Il gradimento da parte dei rossoneri in questo periodo non è mai venuto meno. Dall’altra parte, sul lago, si va alla ricerca di innesti per puntare in alto, magari per correre per una qualificazione europea. Per tutte e tre, da capire i margini di trattativa con il Manchester United, che vorrebbe una cessione a titolo definitivo e non un nuovo prestito, sulla base di una cifra complessiva intorno ai 45 milioni di euro. Il tema potrebbe tenere banco nei prossimi giorni e settimane e contribuire a rendere ancora più infuocato il mercato nostrano.