Juventus, le parole di Deco su Araujo e le mosse future: la porta non è chiusa

Il direttore sportivo del Barcellona ha parlato del recente rinnovo del difensore, vicino alla Juventus nel gennaio scorso

La sessione invernale del calciomercato ha da poco chiuso i battenti, ma le indiscrezioni in vista della prossima stagione circolano già con insistenza. Una delle protagoniste è stata, sicuramente, la Juventus che ha dovuto chiudere degli affari per necessità.

I gravi infortuni patiti da Gleison Bremer e Juan Cabal, e la decisione di non avvalersi più di capitan Danilo, trasferitosi al Flamengo, hanno costretto Cristiano Giuntoli ed il suo staff a concludere delle operazioni per rinforzare il reparto arretrato. Sono arrivati Alberto Costa, a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes, Renato Veiga in prestito secco dal Chelsea, e proprio al fotofinish anche Lloyd Kelly, in prestito con obbligo di riscatto dal Newcastle. Mentre per l’attacco è giunto a Torino Randal Kolo Muani, scalzando Dusan Vlahovic dal ruolo di titolare della squadra di Thiago Motta. Ma nel corso del mese scorso, c’è stato un difensore centrale importante nel mirino dei bianconeri, trattato concretamente per diverse settimane.

Stiamo parlando di Ronald Araujo, Nazionale uruguaiano e capitano del Barcellona. Prima del rinnovo di contratto, arrivato il 23 gennaio scorso, il calciatore era l’obiettivo numero uno della Juve, anche grazie agli ottimi rapporti col suo entourage, entrato anche come intermediario nell’operazione Kolo Muani col Paris Saint-Germain. Ma i catalani hanno alzato un muro invalicabile e, vista la scadenza del precedente accordo nel 2026, si sono trovati spalle al muro e hanno dovuto accelerare le pratiche per il prolungamento fino al 2031. Nel contempo, è stata abbassata notevolmente la clausola rescissoria che, secondo i media spagnoli, adesso si attesta su quota 65 milioni di euro, cifra non irraggiungibile.

Juventus, le parole di Deco non spaventano: per Araujo porta socchiusa

Ascoltando il video registrato nelle scorse settimane, in piena sessione di mercato, si capisce bene come le notizie che arrivavano all’inizio del mese andavano tutte in direzione di un possibile approdo di Araujo alla Juventus, col calciatore non contento del trattamento fin lì ricevuto e con un rinnovo praticamente fermo. Queste, invece, le parole del direttore sportivo del Barça, Deco, ieri sulla questione: “Non puoi avere un giocatore che non è felice. Finisce per essere un problema per la squadra. Ci sono momenti in cui non si gioca e la situazione è difficile da gestire. Ne abbiamo parlato con lui ed era contento. Se in futuro sarà necessario apportare modifiche, potrà comunicarcelo. Non credo che sia questo quello che vuole, altrimenti non avrebbe rinnovato. Penso che rimarrà per molti anni”.

Nel frattempo, prima della firma, Araujo aveva espresso gradimento per la Juve ed era pronto al grande passo. E mentre Giuntoli si è già cautelato con David Hancko, possibile arrivo prima del Mondiale per Club, continua a tenere d’occhio anche questa situazione. Come detto, i rapporti con i suoi agenti sono ottimi e la clausola non è insormontabile. A maggior ragione se dovesse partire qualche giocatore che attualmente compone la rosa, in particolare nel reparto arretrato. E col ritorno di Bremer, si andrebbe a formare un roster di assoluto valore. Dunque, le parole di Deco non spaventano e lo spiraglio per vedere Araujo in bianconero c’è ancora. C’è tempo da qui all’estate prossima, ma il suo nome continua ad essere cerchiato in rosso sul taccuino degli uomini mercato del club piemontese. Vi terremo aggiornati