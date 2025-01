Juventus, UFFICIALE il ritorno in Brasile di Danilo

Il difensore classe 1991 è pronto a ripartire: nuova avventura in patria e contratto firmato, vestirà la maglia numero 13

Con una lunga lettera pubblicata due giorni fa aveva dato l’addio ai tifosi. Ora Danilo è pronto a ripartire, lo farà dal Brasile, dove ha deciso di tornare.

Il difensore vede dunque chiudersi la sua avventura alla Juventus ed è pronto a scrivere una nuova pagina della propria carriera. Avevamo raccontato come il classe 1991 avesse scelto di tornare in patria piuttosto che sposare il progetto Napoli e così è stato. Danilo ha infatti firmato un contratto con il Flamengo. Il club di Rio de Janeiro ha annunciato infatti l’acquisto del difensore che ha sottoscritto un contratto sino alla fine del 2026.

Questo il comunicato ufficiale del club brasiliano:

“Il Flamengo ha annunciato ufficialmente questo mercoledì (29) l’acquisto di Danilo, che ha giocato per la Juventus (ITA). L’atleta 33enne, con una lunga esperienza nel calcio europeo, ha firmato un contratto fino alla fine del 2026 ed è il secondo rinforzo rossonero per la stagione 2025. Danilo ha iniziato la sua carriera professionale all’América-MG nel 2009, a soli 17 anni. L’anno successivo, il giocatore viene ingaggiato dal Santos vincendo il Campeonato Paulista e la Libertadores nel 2011. Il difensore si trasferisce al Porto, iniziando la sua carriera nel calcio europeo. Quattro anni dopo, Danilo firmò con il Real Madrid, vincendo due edizioni della Champions League, un campionato spagnolo, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club. Nel 2017 l’annuncio del Manchester City. Prima di accettare di unirsi al Mengão, Danilo ha giocato cinque stagioni alla Juventus, diventando capitano e uno dei pilastri della società. Indosserà la maglia numero 13. Danilo, il nuovo rinforzo di Mengão, sarà presentato ufficialmente questo giovedì (30), alle 20:15”.