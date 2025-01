Danilo, niente Napoli: il difensore sceglie il Brasile | CM.IT

Salta l’approdo alla corte di Antonio Conte. Il difensore ha deciso di lasciare l’Italia, col ritorno in Brasile ora più vicino

Clamoroso dietrofront di Danilo. L’ormai ex centrale della Juventus, salvo nuovi e clamorosi ripensamenti, non vestirà la maglia del Napoli. La decisione è maturata nelle ultime ore, dopo un summit che ha avuto luogo ieri tra il calciatore e la dirigenza azzurra, nel quale erano stati definiti tutti i dettagli del suo trasferimento all’ombra del Vesuvio.

Era giunta l’ora della decisione definitiva e, dopo qualche ora di riflessione, il calciatore ha optato per il ritorno a casa. Era da qualche giorno, infatti, che Danilo era tentato dalle proposte di Santos e Flamengo, che gli offrivano l’opportunità di riavvicinarsi a casa, e dopo un confronto con la sua famiglia il brasiliano ha deciso di lasciare l’Italia. Si apre, dunque, una corsa a due tra i club verdeoro per le sue prestazioni. Mentre il Napoli dovrà tornare sul mercato alla ricerca di un centrale che sembrava ormai da settimane avere in tasca.