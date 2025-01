Danilo, addio ufficiale alla Juve e frecciata: “Certe cose non si comprano con progetti fantasiosi”

Il difensore, ex capitano della Juventus, ha pubblicato una lunga lettera ai tifosi bianconeri per salutarli: nelle prossime ore arriverà in Brasile

Ora è anche ufficiale. Danilo dà l’addio alla Juventus con la rescissione del contratto che mette fine a una bella storia d’amore, conclusa però con un po’ di amarezza. Il difensore brasiliano, ormai ex capitano bianconero, ha annunciato il divorzio con una lunga lettera ai tifosi juventini, in cui però non nomina né allenatori né direttamente la società. E anzi sottolinea che “per difendere i valori miei e del club non posso più far parte di questo progetto”. Non solo, perché poi aggiunge anche che “certe emozioni non si comprano con nessun progetto fantasioso”.

“Cari bianconeri, non so nemmeno da dove iniziare. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato ma non si è mai pronti per gli addii – esordisce Danilo nel suo video pubblicato su Instagram -. Sono passati cinque anni e mezzo, ma per me è come se fosse una vita intera. Non è facile separarsi da un amore, da un club e una storia dove ho ritrovato i valori che mi hanno accompagnato in tutta la mia carriera e che mi hanno insegnato i miei genitori. Sono odiventato anche io difensore di questi valori con le unghie e con i denti, li insegno ora anche ai miei figli, che di Torino hanno fatto la propria casa. Proprio per difendere questi valori non posso più far parte del progetto. Mi rende orgoglioso non aver mai cambiato il mio modo di essere, di difendere il club più importante della mia storia”.

Un post condiviso da Danilo (@daniluiz2)

“Ogni dipendente e compagno di questo club fa parte della mia famiglia. Ai nostri tifosi chiedo scusa quando ho deluso, ma mai per mancanza di impegno e di dedizione. Grazie per il modo in cui sono stato accolto, per il legame, mi sono sempre sentito un vostro rappresentante. Ogni volta che sentivo l’inno in campo mi emozionavo, mi accendevo. Queste emozioni non si comprano con nessun progetto fantasioso. Andrea Agnelli disse che ‘la nostra consapevolezza sarà la loro sfida, essere all’altezza della storia della Juventus’. Ci risonosceremo sempre nel mondo con uno sguardo“. Tra oggi e domani, come vi abbiamo anticipato nella serata di ieri, Danilo salvo sorprese arriverà in Brasile per le visite e la firma per due anni con il Flamengo che intanto sta cercando di chiudere anche per Vitao dell’Internacional.