Calciomercato, tutte le news e le trattative del 3 febbraio

Joao Felix è atterrato in Italia ed è pronto a cominciare la sua nuova avventura in Serie A, con la maglia del Milan. Inoltre, il club rossonero è vigile e attento per altre due situazioni che lo vedono coinvolto. Se riesce a chiudere l’affare con il Fulham per la cessione di Chukwueze, allora si proverà a concludere la trattativa ben avviata per Sottil. Con i viola c’è un accordo di massima per un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Allo stesso tempo, la viola cerca un sostituto dell’ala.