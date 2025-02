Roma, ecco Nelsson: decisivo il parere di Ranieri

Il club giallorosso ha in pugno il difensore danese del Galatasaray

Nuovo rinforzo per i giallorossi. Dopo lo stop per Goglichitze, che ieri aveva trovato un accordo con la Roma, il ds Ghisolfi ha virato con decisione su Nelsson. Il difensore del Galatasaray voleva venire in Italia e così, prima del match dell’Olimpico contro il Napoli, le parti si sono avvicinate molto con la promessa di riaggionarsi stamane per gli ultimi dettagli e lo scambio di documenti. L’operazione è stata portata avanti da un noto intermediario molto attivo sull’asse Italia-Turchia, sulla base di un prestito con diritto di riscatto, senza particolari esborsi economici. Si tratta, quindi, di affare low cost avallato anche da Ranieri, e che potrebbe non essere l’unico a poche ore dal gong previsto per le 24:00 di oggi. Come raccontato anche ieri, il club di Trigoria segue infatti pure il terzino del Twente Anass Salah-Eddine per sostituire Dahl. L’esterno giallorosso ha un accordo con il Benfica ed è in attesa del via libera della Roma per volare in Portogallo.

D’Aversa aveva confermato la trattativa per Goglichitze

Resta ora da capire quale sarà il futuro di Goglichitze, escluso dal 1′ contro la Juventus proprio per per motivi di mercato. D’Aversa lo aveva visto distratto e preso dalla trattativa con i giallorossi. Non a caso, anche l’ingresso in campo del calciatore non è stato positivo, anzi: è stato tra i peggiori dell’Empoli.