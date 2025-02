Marmol, le alternative e la fascia sinistra: il punto sulla difesa della Roma | CM.IT

Le partenze di Dahl e Zalewski lasciano un vuoto sull’out mancino giallorosso: corsa contro il tempo per i giallorossi, Marmol ma non solo

Nonostante l’ennesima porta in faccia presa dal Las Palmas, la Roma non ha ancora definitivamente mollato la presa su Mika Marmol. La dirigenza giallorossa almeno da due mesi ha individuato nel 23enne spagnolo il profilo ideale per rinforzare la difesa, sia per caratteristiche tecniche, sia per la capacità di interpretare con buon profitto il ruolo di difensore centrale e di esterno sinistro.

Abilità che consentirebbero a Florent Ghisolfi di coprire il vuoto lasciato dalla partenza di Mario Hermoso, ma anche quelle di Samuel Dahl, scelto dal Benfica e di Nicola Zalewski, accasatosi all’Inter in prestito con diritto di riscatto. Anche nel corso dell’ultima call, tuttavia, il Las Palmas ha ribadito quanto comunicato in precedenza ai giallorossi, al Como (che ha le risorse per accontentare gli iberici) e al Siviglia: “parte solo per la clausola rescissoria”.

Calciomercato Roma, il punto su Marmol e sugli esterni

Complice l’obbligo di versare il 50% del ricavato al Barcellona, il club canario continua a pretendere i 10 milioni di euro previsti dal contratto del difensore, in scadenza il 30 giugno del 2026. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, la Roma, pur continuando a valutare piste alternative in Italia e all’estero (come Goglichidze, Bertola e Boscagli), non esclude di effettuare un ultimo tentativo, alzando la percentuale sulla futura rivendita del ragazzo. Difficile, tuttavia, che il Las Palmas si smuova dalla clausola, come confermato anche dalle ultime notizie raccolte in Spagna dalla nostra redazione.

Per quanto riguarda le fasce, Bruno Lage, tecnico del Benfica, nella giornata di ieri ha chiesto alla dirigenza di virare con forza su Dahl e di scartare la pista Malacia. A meno di clamorosi colpi di scena, lo svedese arriverà nelle prossime ore a Lisbona in prestito con diritto di riscatto, lasciando un vuoto nel ruolo di vice Angelino. Nelle scorse ore, sia la Fiorentina che l’entourage del calciatore hanno smentito l’interesse romanista per Cristiano Biraghi, ma finché l’ex Inter non troverà una nuova sistemazione (Verona), tutto è possibile come affare last minute. In Olanda, si monitorano i profili di Anass Salah-Eddine del Twente e di David Møller Wolfe dell’AZ Alkmaar.