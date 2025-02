Juventus e Fiorentina molto vicine, manca poco per Fagioli | CM.IT

Accordo praticamente ad un passo tra le due squadre per il trasferimento del centrocampista bianconero alla corte di Palladino

Quando mancano poco più di due ore mezza per la conclusione della sessione invernale del calciomercato edizione 2024/2025, si va definendo una trattativa interminabile, iniziata ormai da diversi giorni.

La Juventus e la Fiorentina, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, dopo le discussioni dei giorni scorsi e, soprattutto, di quest’oggi, sono sempre vicine a chiudere l’accordo per il trasferimento di Nicolò Fagioli alla squadra gigliata. Da giorni si parla del fortissimo interesse dei toscani per il 23enne calciatore, ormai fuori dal progetto tecnico e tattico di Thiago Motta, visti anche gli zero minuti giocati contro l’Empoli nell’ultimo turno del campionato di Serie A.

L’entourage del calciatore ha raggiunto da tempo un accordo con i Viola e spingono per questa soluzione, nonostante il ritorno di fiamma pomeridiano del Marsiglia di Roberto De Zerbi, in chiusura per Ismael Bennacer del Milan. Dopo alcune frenate, adesso le due società sono davvero molto vicine e manca poco per la definizione totale dell’accordo sulla formula del trasferimento e dei termini di pagamento.