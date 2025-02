Juventus, la priorità di Fagioli è la Fiorentina. Il Marsiglia resta in attesa | CM.IT

Sono le ultimissime ore di calciomercato e si decide anche il futuro del centrocampista della Juventus: le ultime

Il futuro di Nicolò Fagioli è ancora in bilico. Il calciatore, anche ieri zero minuti contro l’Empoli nell’ultima giornata del campionato di Serie A, è fuori dal progetto tecnico e tattico dell’allenatore Thiago Motta.

Da mesi le indiscrezioni si rincorrono e il suo entourage è al lavoro per trovare la sistemazione migliore per il proprio assistito. In questi ultimi giorni, la Fiorentina si è fatta sotto per portare in riva all’Arna l’ex Cremonese, ma non è riuscita a convincere la Juventus a cedere il 23enne mediano. I bianconeri hanno sempre chiesto l’inserimento dell’obbligo di riscatto, mentre tutte le squadre interessate, Viola compresi, non si sono spinti oltre il diritto.

Adesso, però, manca davvero poco alla chiusura della sessione invernale del calciomercato e una soluzione dovrà essere trovata. Questa mattina, si sono registrati passi in avanti nella trattativa tra Fiorentina e Juve, col Marsiglia che sta cercando di inserirsi last minute e segue anche Bennacer del Milan. Ma, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Fagioli continua a dare priorità alla società gigliata, con cui ha già raggiunto un accordo di massima per il contratto. Dunque, si aspetta una mossa da parte dei toscani, vista la grande voglia dimostrata di vestire la maglia del club guidato dal presidente Rocco Commisso. Sono minuti davvero incandescenti sull’asse Torino-Firenze, con Marsiglia che resta dall’altro capo del telefono pronto ad approfittare di eventuali fumate nere.