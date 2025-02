Juventus, Fagioli tra la Fiorentina e il ritorno di fiamma del Marsiglia | CM.IT

Il centrocampista resta in uscita dai bianconeri: domani si deciderà il suo futuro

Anche oggi, nel 4-1 rifilato all’Empoli, Nicolò Fagioli non ha disputato neanche un minuto di gioco. Altra panchina e futuro sempre in bilico. Il calciatore, infatti, è ormai da mesi in uscita dalla Juventus, visto che l’allenatore Thiago Motta non lo considera funzionale al suo progetto tecnico e tattico.

E tante sono state le squadre che si sono interessate all’ex Cremonese: dal Paris Saint-Germain al Napoli passando per i club della Premier League. Ma quelle ad aver mosso passi concreti sono stati la Fiorentina e il Marsiglia. Nella giornata di ieri, l’operazione con i gigliati sembrava avviata verso la felice conclusione, ma alcuni problemi di valutazione e modalità di pagamento hanno rallentato il tutto.

Juventus, Fagioli: Fiorentina, domani dentro o fuori. Marsiglia all’erta

E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, queste problematiche persistono. Domani la Fiorentina tornerà a discutere con Giuntoli per cercare l’accordo totale, quello che Fagioli ha già raggiunto nei giorni scorsi.

Nel frattempo, in questa fase di stallo si è inserito nuovamente il Marsiglia: la Juve, però, non si smuove dalla richiesta di inserimento dell’obbligo di riscatto nell’eventuale affare. Sono ore concitate per il futuro di Fagioli, vi terremo aggiornati.