Joao Felix-Milan, c’è l’accordo. Bennacer vuole il Marsiglia: le ultimissime sul mercato | CM.IT

Le ultime news legate al mercato del Diavolo. I rossoneri lavorano su più tavoli: ecco la situazione a poche ore dalla chiusura del mercato

Noah Okafor è pronto a volare a Napoli per diventare un nuovo giocatore di Antonio Conte. Il via libera da parte del Milan è arrivato senza alcuna difficoltà: per il Diavolo un affare simile a quello che aveva chiuso con il Lipsia, in prestito oneroso con diritto di riscatto. Anche il calciatore ha detto sì agli azzurri, dopo aver rifiutato diverse proposte. La palla adesso è dunque nelle mani del Napoli.

Okafor, però, può non essere l’unico a fare le valigie in casa Milan. Arrivano novità importanti legate a Ismael Bennacer: per l’algerino si è rifatto sotto il Marsiglia di Roberto De Zerbi, come era successo lo scorso agosto. L’affare, anche in questa circostanza, è impostato sulla base di un prestito con diritto di riscatto ad una decina di milioni di euro. Una proposta che non fa impazzire il Milan, ma che ha avuto il via libera da parte dell’ex Empoli, pronto a trasferirsi in Francia.

Milan, accordo per Joao Felix

Per quanto riguarda Bennacer, la valutazione troppo bassa non è però l’unico problema, visto che al Milan la coperta a centrocampo è davvero troppo corta. Far partire il calciatore senza un sostituto è alquanto difficile. Oggi le piste per un sostituto portato a Bondo del Monza, valutato circa 12 milioni di euro, e a Cristante. Ma non sono escluse altre opportunità.

Il tempo, però, stringe e il Milan si trova impegnato soprattutto in un’altra trattativa, quella vede come protagonista Joao Felix. Dalle parti di via Aldo Rossi cresce l’ottimismo e la speranza di riuscire a mettere a segno un nuovo colpo in attacco, con il Chelsea che ha deciso di concedere in prestito il giocatore. E’ dunque andato in porto il lavoro di Mendes, che ha permesso al Milan di trovare un accordo di massima. Serve adesso far quadrare il tutto sui costi, ma mai come in questo momento il portoghese è da considerarsi ad un passo dai rossoneri.

AGGIORNAMENTO ORE 16.30 – C’è l’accordo per l’arrivo di Joao Felix al Milan. Ultimi dettagli per il prestito oneroso sui 2 milioni di euro, prima dello sbarco in Italia