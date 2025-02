Napoli, retroscena su Okafor: è la pista alternativa a Saint-Maximin | CM.IT

Il Napoli avvia altri contatti con l’agente di Noah Okafor, con cui c’è stata già una chiacchierata prima di Napoli-Juventus: le ultime sul post Kvaratskhelia

Serve il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia e la gara contro la Roma ne ha dato ampia dimostrazione. Il georgiano è ormai il passato, ceduto per circa 75 milioni al PSG. Ma il Napoli non ha ancora concluso l’operazione più importante di questo inverno, la priorità assoluta visto la perdita sulla corsia di sinistra.

Giovanni Manna è a lavoro da giorni per stringere accordi, chiedere informazioni. Ha avuto chiacchierate con tanti agenti. E’ stato un mercato frenetico per il Napoli. L’obiettivo societario, però, è spendere con intelligenza, senza ‘buttare soldi’ come accaduto già durante il calciomercato estivo post Scudetto.

E prima di Napoli-Juventus, come raccolto da Calciomercato.it, il diesse azzurro ha avuto un colloquio con l’entourage di Okafor, con cui si è parlato anche di altri calciatori, come Timo Werner, che fa parte della stessa scuderia.

Okafor respinto dal Lipsia, ci prova il Napoli

A distanza di 10 giorni, il Napoli prova ad accelerare per Okafor. Dopo aver chiesto informazioni e capito le ragioni per cui fosse saltato l’affare con il Lipsia, quando sembrava tutto fatto per il trasferimento in Germania, Manna tiene accesa la speranza e la possibilità di concludere quest’operazione.

L’attaccante svizzero rappresenta l’alternativa a Saint-Maximin, su cui cresce con il passare delle ore il pessimismo. Il francese è di proprietà dell’Al Ahli, ma gioca in prestito al Fenerbahce di Mourinho. Per il trasferimento in Serie A serve che la lega araba conceda una deroga al club di Gedda, poiché la finestra invernale di calciomercato in Arabia Saudita è già chiusa. Insomma, cavilli burocratici che hanno rallentato il tutto. L’ex Newcastle non era l’unico dei profili seguiti dal Napoli. Sono tanti i calciatori proposti a Manna, tra cui proprio Okafor.

Il giocatore diventa un colpo possibile soprattutto nelle ultime ore di mercato. La scadenza ultima per concludere le trattative in Italia è entro mezzanotte del 3 febbraio, dopodiché sarà impossibile tesserare nuovi calciatori. Okafor potrebbe raggiungere Napoli con la formula del prestito.