Kelly alla Juventus, ora è UFFICIALE: ecco le cifre dell’affare

La Juventus annuncia il suo nuovo difensore proveniente dal Newcastle: i dettagli dell’affare

Finalmente arriva l’annuncio, dopo giorni di trattative: Lloyd Kelly è un nuovo calciatore della Juventus. Il giocatore inglese classe 1998 arriva in Italia con la formula del prestito fino a giugno 2025 con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Lloyd aiuterà il reparto difensivo, privo di Bremer, e sarà utile alla causa per la sua fisicità, gioco aereo e letture difensive, come si legge nel comunicato di presentazione. La Juventus ha corrisposto 3 milioni di euro, più 0,8 milioni di “oneri accessori”, al Newcastle. Inoltre, l’acquisizione definitiva del cartellino corrisponde a 14,5 milioni di euro, spalmati in tre esercizi.