Milan, avanti tutta per Joao Felix: assist decisivo ai rossoneri

Joao Felix obiettivo concreto dei rossoneri nell’ultimo giorno di mercato: ecco come il Diavolo può centrare l’ultimo rinforzo per l’attacco

C’è un po’ di rammarico, in casa Milan, per il pareggio nel derby con l’Inter, giunto con il gol dell’1-1 dei nerazzurri in extremis, a far sfumare un clamoroso tre su tre nelle stracittadine stagionali, che avrebbe potuto rilanciare con decisione la candidatura del Diavolo in zona Champions. Dopo le ultime gare un po’ così, però, se non altro la squadra di Conceicao ha ritrovato maggiore unità di intenti e compattezza e fornito una prestazione di grande intensità. E può guardare con ottimismo al futuro, non soltanto per questo motivo ma anche per le notizie provenienti dal mercato.

Non è ancora entrato in campo, naturalmente, ma ha già iniziato a toccare con mano il mondo Milan Santiago Gimenez, arrivato per rimpiazzare Morata al centro dell’attacco. Il messicano ha visto da vicino la prestazione dei suoi nuovi compagni di squadra e da lui ci si attende un impatto importante. Nei piani del Milan e di Sergio Conceicao, non si vorrebbe che restasse l’unico innesto nel reparto offensivo.

Come stiamo raccontando su Calciomercato.it, l’obiettivo è Joao Felix, con Okafor che potrebbe fargli posto. Per lo svizzero, rimasto in panchina per tutto il derby al pari di Jovic, si cerca una sistemazione tra la Serie A e la Premier League. Anche il serbo è fuori dal progetto, ma non sembra intenzionato ad andare via. Non facile mettere le mani sul giocatore portoghese, in questo ultimo giorno di mercato invernale, ma il Diavolo intende continuare a provarci fino all’ultimo.

Joao Felix, forcing con il Chelsea: Mendes al lavoro

L’attaccante ha il gradimento di Sergio Conceicao e sul dossier sta lavorando senza sosta Jorge Mendes. L’agente è alla ricerca di uno spiraglio per ottenere il sì da parte del Chelsea.

Per il momento, non è arrivata l’apertura da parte dei ‘Blues’ al prestito, ma a risultare decisivi nelle prossime ore potrebbero essere la volontà del calciatore, che intende rilanciarsi altrove dopo aver trovato decisamente poco spazio fino a questo momento, e un eventuale ultimo acquisto in attacco dei londinesi. Che continuano a seguire diversi profili, come Garnacho e Tel, ma non solo.