Le ultime mosse del Milan: cosa succede dopo il colpo Gimenez | CM.IT – Calciomercato.it

Ancora qualche ora di calciomercato per i rossoneri e per tutte le altre squadre. Per il Diavolo potrebbero esserci ancora dei movimenti

Fuori Davide Calabria e Alvaro Morata, dentro Kyle Walker e Santiago Gimenez. A poche ore dalla chiusura del calciomercato è questo il risultato delle diverse trattative in entrata e in uscita condotte fin qui dal Milan. Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, però, stanno continuando a lavorare.

La dirigenza rossonera sperava di poter cedere altri calciatori, per farne arrivare dei nuovi. Sappiamo come sia tramontata la cessione di Emerson Royal al Galatasaray per via dell’infortunio. Ma anche Tomori e Pavlovic sono stati, di fatto, messi alla porta. L’inglese ha però sempre manifestato la volontĂ di restare: niente da fare per la Juve e poi per il Tottenham, che erano disposti a mettere sul piatto piĂą di 25 milioni di euro per il cartellino. Anche il serbo ha detto no alla proposta del Fenerbahce, per una cifra.

A poche ore dalla chiusura del calciomercato appare difficile, ma non impossibile che succeda qualcosa per quanto riguarda il reparto difensivo. Se l’Atalanta, o un’altra squadra, magari inglese, dovesse presentarsi con 25 milioni per l’ex Salisburgo, l’offerta verrebbe rifiutata? Difficile, almeno da parte del Milan, ma, poi, servirebbe trovare poi un nuovo innesto.

Milan, attenzioni puntate in attacco: ecco cosa può accadere

Decisamente piĂą facile, che succeda qualcosa dalla cintola in su. In attacco, ad esempio, il Milan non ha smesso di lavorare sull’uscita di Noah Okafor. Può andare in Inghilterra, West Ham o Tottenham, ma nelle ultime ore è pronta ad aprirsi anche la pista italiana.

Con un attaccante che va, un altro può arrivare ed è chiaramente Joao Felix, che ha il sì di Sergio Conceicao. Servono però gli incastri, le condizioni e le cifre giuste, con il Chelsea che apre al prestito, ma la presenza di Jorge Mendes in Italia lascia uno spiraglio aperto.

Il tempo corre veloce, qualcos’altro, però, può ancora muoversi in avanti. Difficile che Luka Jovic cambi idea e decida di lasciare il Milan. E’ pronto a salutare, invece, Hugo Cuenca: il suo contratto scade il prossimo 30 giugno, ad attenderlo c’è il Genoa