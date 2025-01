Araujo alla Juventus, ecco perché non è ancora finita

Il difensore e capitano del Barcellona resta nel mirino della Juventus, dopo le indiscrezioni delle scorse settimane

La Juventus si appresta a giocare l’ultimo impegno della prima fase del nuovo format della Champions League: contro il Benfica dell’ex Angel Di Maria, la squadra dovrà fornire risposte dopo la sconfitta contro il Napoli.

Dopo l’iniziale vantaggio siglato dal nuovo acquisto Randal Kolo Muani, gli azzurri del grande ex Antonio Conte hanno messo i bianconeri alle corde nella seconda frazione di gioco, ribaltando il risultato grazie ai gol di Zambo Anguissa e Romelu Lukaku, quest’ultimo in rete su rigore concesso per un ingenuo fallo di capitan Manuel Locatelli ai danni di Scott McTominay. A parte questa sconfitta, ci si aspettava, comunque, di più dagli uomini guidati dall’allenatore Thiago Motta, sia in campionate che in coppa. Distanza siderale dalla vetta della classifica in Serie A, qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions decisamente complicata da raggiungere.

Ma non c’è solo il calcio giocato. In queste settimane si è, infatti, parlato molto delle operazioni di calciomercato realizzate da Cristiano Giuntoli: detto del centravanti arrivato dal Paris Saint-Germain, sono arrivati a Torino anche Alberto Costa, a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes, e Renato Veiga, polivalente difensore prelevato in prestito secco dal Chelsea. Manca, però, ancora almeno un tassello, un centrale difensivo che possa far respirare la coppia Kalulu–Gatti e Veiga potrebbe non bastare. I nomi sul taccuino sono i soliti: Lloyd Kelly del Newcastle, Jean-Clair Todibo del West Ham e, in fondo, Fikayo Tomori del Milan. In uscita, si aspetta di capire se il Manchester City farà una proposta concreta per Andrea Cambiaso, mentre si stanno valutando le varie piste per Nicolò Fagioli, cercato dalla Fiorentina, dal Marsiglia e da altri club, italiani ed esteri.

Juventus, per Araujo non è ancora finita: il rinnovo e la clausola

Facendo un passo indietro, un calciatore che è stato trattato concretamente dalla Juve per rinforzare la difesa è stato Ronald Araujo. Il capitano del Barcellona era un obiettivo sensibile per questo mercato, ma la situazione si è capovolta dopo la Supercoppa spagnola: i catalani hanno accelerato le pratiche per il prolungamento del contratto, precedentemente in scadenza nel 2026, facendo firmare all’uruguaiano un nuovo accordo fino al 2031. All’interno, riportano dalla Spagna, è stata inserita una nuova clausola rescissoria pari a 65 milioni di euro e valida dalla prossima estate. Cifra abbordabile che potrebbe ingolosire la società piemontese in vista della prossima stagione, senza dimenticare la trattativa ben avviata per David Hancko del Feyenoord per giugno. Su Araujo, che aveva aperto al trasferimento a gennaio prima del rinnovo, nonostante tutto continuano a circolare voci contrastanti, chiaramente riferite alla fine della stagione in corso. E, dunque, in questa situazione potrebbe nuovamente inserirsi la Juve, che ha ottimi rapporti col suo agente entrato anche come intermediario nella trattativa Kolo Muani. Una possibilità da tenere aperta per l’anno prossimo, quando Giuntoli potrebbe rivoluzionare la difesa, in entrata e in uscita.