Juventus, visite e firma per Veiga: Giuntoli adesso cala il poker | VIDEO CM.IT

La Juventus nelle prossime ore ufficializzerà l’arrivo del difensore portoghese, che questa mattina è arrivato al J-Medical per sostenere le visite mediche

È il giorno di Renato Veiga alla Juventus, con il difensore portoghese sbarcato domenica sera all’aeroporto di Caselle per iniziare la nuova avventura con la maglia bianconera.

Il giocatore classe 2003, proveniente dal Chelsea, è arrivato questa mattina al J-Medical per sostenere le rituali visite mediche, mentre nel pomeriggio raggiungerà la sede della ‘Vecchia Signora’ alla Continassa per la firma sul contratto fino al prossimo 30 giugno. Veiga sbarca alla corte di Thiago Motta a titolo temporaneo senza opzione di riscatto, con la Juve che sborserà poco meno di 5 milioni di euro tra prestito, ingaggio e commissioni. Primi autografi e selfie con i tifosi bianconeri per il 21enne lusitano ex Sporting e Basilea, che andrà a rimpolpare il pacchetto difensivo di Thiago Motta per la seconda parte di stagione.

Calciomercato Juventus, Giuntoli non si ferma dopo Veiga: assalto a un nuovo difensore

Renato Veiga consentirà inoltre al tecnico italo-brasiliano diverse opzioni tattiche, visto che potrà essere impiegato all’occorrenza anche da terzino sinistro e quindi non solo al centro della difesa.

🎥 #Juventus – Visite mediche in corso al J-Medical per Renato #Veiga: primi autografi e selfie con i tifosi per il nuovo difensore bianconero. Nel pomeriggio la firma con la ‘Vecchia Signora’ per il portoghese classe 2003, proveniente in prestito dal #Chelsea 🇵🇹 📲 @GiokerMusso pic.twitter.com/mC4s8k3kMm — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 27, 2025

La Juventus per Veiga ha battuto la scorsa settimana concorrenza tra le altre della Lazio e del Borussia Dortmund. Per i bianconeri si tratta del terzo colpo della finestra invernale dopo le ufficialità di Alberto Costa e Kolo Muani, ma il Dt Giuntoli non è intenzionato a fermarsi e lavora per un nuovo acquisto nel reparto difensivo. Kelly, Todibo e Danso restano in cima nella lista della dirigenza della Continassa, senza dimenticare una possibile offensiva nell’ultima settimana di mercato per Hancko.

La Juventus potrebbe anticipare l’arrivo dello slovacco dal Feyenoord se arrivasse la mega offerta per la cessione di Cambiaso, con il Manchester City che oltre al jolly della Nazionale punta anche Douglas Luiz per un’operazione complessiva da oltre 100 milioni di euro.