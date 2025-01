Il Milan è una polveriera: attacco frontale a Conceicao | ESCLUSIVO

Dai rossoneri ai movimenti del Milan in questi ultimi giorni della sessione di riparazione. Il focus a Ti Amo Calciomercato.it, programma in onda sul nostro canale Youtube

Tanto Milan nel programma ‘Ti Amo Calciomercato.it’ in onda sul nostro canale YouTube. I rossoneri sono tra i protagonisti di questi ultimi giorni di mercato invernale, vedi il tentativo per Gimenez, ma anche sempre alle prese con enormi problemi Interni.

Polveriera Milan: Conceicao perde la testa

Non si sbaglia nel definire il Milan una polveriera, con Conceicao che ha letteralmente perso la testa ieri al termine della gara col Parma vinta in rimonta.

Hanno fatto il giro del mondo le immagini del portoghese che, su tutte le furie e dopo il triplice fischio, va a caccia di Calabria che aveva mal digerito la sostituzione.

Intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato.it’, Paolo Paganini ha criticato duramente il comportamento di Conceicao, oggi difeso da Ibrahimovic nella presentazione di Walker.

“È stata una brutta scena, non da professionisti – le parole del giornalista ‘Rai’ – Capisco l’adrenalina e la rabbia, ma doveva chiarirsi nello spogliatoio senza fare quella piazzata”.

Tomori, può riaprirsi la trattativa tra Milan e Juve

Restando sul Milan, Paganini ha parlato dei possibili movimenti di mercato del club di Cardinale. A suo avviso può riaprirsi la trattativa con la Juve per Tomori.

“Il Milan potrebbe anche, nel finale, ripensare ad un discorso di cessione dell’inglese ai bianconeri, per avere i soldi da investire con il Feyenoord per Gimenez.

Il Milan aspetta la partita di Champions del Feyenoord e poi ci sarà l’offerta definitiva. Gli olandesi non scendono sotto i 40 milioni di euro di richiesta”.

La Juve resta un cantiere: “Vlahovic può essere inserito in qualche trattativa”

A proposito di Juventus e di uscite più o meno last minute, occhio alla situazione di Vlahovic. “Ad oggi offerte importanti non sono arrivate per il serbo – ha sottolineato Paganini – Magari in questi ultimi giorni può essere inserito in qualche trattativa senza perdere troppi soldi”.

In uscita da Torino ci sono poi altri giocatori, da Fagioli a Cambiaso per il quale si attende sempre l’offertona del Manchester City . “Che dalla Juventus – evidenzia Paganini in conclusione – punta a prendere anche Douglas Luiz”.