Cambiaso-City, ore decisive: ecco quando può arrivare l’offerta

Tiene banco il futuro di Andrea Cambiaso, uno dei nomi più caldi degli ultimi giorni di calciomercato: le ultime notizie sull’assalto del Manchester City

Tra campo e calciomercato, in un continuo ping pong di impegni, appuntamenti cruciali, momenti determinanti sul terreno di gioco e non solo. Sono giorni e ore cruciali per la Juventus, che tenta di dare una sterzata alla sua stagione migliorando il suo rendimento e con le ultime operazioni nella sessione di trasferimenti, in entrata come in uscita. Molto, se non tutto, ruota attorno ad Andrea Cambiaso.

Il laterale di fascia bianconero salterà la partita di Champions di stasera contro il Benfica per un problema all’anca. La sua assenza sta facendo molto discutere, essendo questi i giorni della possibile offerta del Manchester City. Guardiola lo stima molto ed ha chiesto alla sua dirigenza di prendere informazioni sui costi dell’affare, anche se la vera offerta potrebbe partire solo nelle prossime ore.

Cambiaso-Manchester City: le cifre dell’affare e le prossime mosse della Juventus, da Todibo a Fagioli

Le cifre? Come abbiamo già raccontato su Calciomercato.it, siamo sui 55-60 milioni di euro, con una richiesta di partenza da parte dei torinesi un po’ più alta, che potrebbe comunque scendere in prossimità della scadenza di mercato.

L’esterno ha già dato il suo assenso ed è quindi pronto ad approfondire eventuali offerte. In attesa delle mosse dei Citizens, il mercato dei bianconeri vive quindi una fase di attesa. La giornata decisiva potrebbe essere quella di domani, una volta che sia la Juve che i campioni d’Inghilterra avranno mandato in archivio la prima fase della Champions League, con un quadro più preciso sulle successive rispettive prospettive stagionali. Di certo, da quanto trapela, la volontà della Juve resta quella di prendere un altro difensore (Todibo nel caso solo in prestito con diritto) e di cedere Fagioli che ha delle richieste in Italia e all’estero, con il Marsiglia seriamente interessato. L’incasso per Cambiaso potrebbe permettere maggiori margini di manovra per Giuntoli e riaprire altre piste che al momento, per distanza su cifre e formule dei trasferimenti, appaiono un po’ più lontane, come quelle per Kelly e Danso. Hancko è comunque prenotato per giugno.