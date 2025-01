Pavlovic bocciato, ma la cessione è rimandata. Da Emerson Royal a Gimenez, ecco la volontà del Milan

Il punto della situazione in casa rossonera. Il club è in attesa dell’arrivo di Walker e programma il resto del calciomercato

Il tempo è il peggior nemico di chi vuol far mercato a gennaio. Lo è soprattutto per un club come il Milan, che ha deciso di sconfessare quanto fatto in estate.

La squadra di Sergio Conceicao è incompleta con diverse lacune da colmare, ma il 3 febbraio non è così lontano e incastrare tutto quello che servirebbe fare, tra entrate ed uscite, è praticamente impossibile, anche perché non basta trovare gli accordi tra i club per portare a termine le trattative. L’ok dei calciatori è chiaramente essenziale affinché tutto vada in porto e il Milan lo sa bene visto che ha in rosa calciatori che avrebbe ceduto da tempo, come Divock Origi. Ma anche Luka Jovic è con le valigie in mano da questa estate. Il serbo, però, si è dimostrato sempre poco propenso a lasciare il Diavolo.

Oggi il club rossonero è intenzionato a mandare via anche Noah Okafor, Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal. E sarebbe pronto ad ascoltare offerte anche per Samu Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek, come fatto d’altronde per Fikayo Tomori. Ma il tempo, come detto, corre veloce ed è sempre più complicato far incastrare il tutto.

Le attenzioni del Milan, in questo momento, sono concentrate soprattutto sul centrale serbo e il terzino brasiliano, che stasera sono pronti a scendere in campo. Sergio Conceicao è di fatto obbligato a puntare sull’ex Salisburgo, non potendo contare su Tomori (squalificato) e Thiaw (infortunato). Il portoghese, però, ha fatto capire come Pavlovic sia soltanto una quarta scelta.

Il serbo dunque può lasciare il Milan subito, ma servono almeno 20 milioni di euro. Una cifra che il Fenerbahce era disposto a mettere sul piatto. Il centrale, però, si è mostrato poco propenso ad accettare il club turco. Il via libera, dunque, non è mai arrivato, con Mourinho che si consolerà con Milan Skriniar.

Milan, Emerson Royal fa spazio a Walker. Il punto su Gimenez

Al momento, quindi, la cessione di Pavlovic è rimandata. Anche dalla Premier League ci sono stati dei sondaggi, ma serve far quadrare tutto in pochi giorni e trovare poi un sostituto, che a gennaio non potrà essere Mosquera. Difficile.

Più facile, invece, almeno sulla carta, l’addio di Emerson Royal, che piace in Inghilterra, ad Everton e Fulham, oltre che al Galatasaray. Il brasiliano è il prescelto a far spazio a Walker, che nelle prossime ore sarà a Milano, nonostante qualche ostacolo di troppo (dettagli legati alla cifra del riscatto) che ne hanno ritardato lo sbarco. L’ex Tottenham rischia di essere tagliato dalle liste e questo può convincerlo a far le valigie, anche in prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda, infine, il capitolo Gimenez, il suo acquisto a gennaio è più che complicato (qualcuno lo ritiene impossibile). E’ vero che il calciatore della Nazionale messicana è il prescelto per rafforzare il reparto offensivo. Lo è da tempo, ma nonostante il sì del giocatori gli ostacoli sono tantissimi: al momento il Milan, infatti, non è disposto ad un esborso da 40 milioni di euro senza cessioni e il Feyenoord non è propenso a privarsi del calciatore a gennaio. Non va dimenticato, inoltre, che il Milan ha attualmente in rosa ben quattro centravanti. A rafforzare l’attacco, se ci saranno le opportunità, sarà, dunque, una seconda punta/esterno, che andrebbe a sostituire Okafor, che il club rossonero è convinto di riuscire a piazzare.